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ميريام سكاف: كل ما ينسب فبركة وشائعات!

25
MARCH
2022
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ردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، في بيان اليوم، على ما وصفته بـ "سيل الشائعات عن تحالفات مختلقة لخوض الانتخابات النيابية في دورة العام 2022"، مؤكدة أن "كل ما ينسب ويشاع، مجرد فبركة ناجمة من غرف لم تعد مغلقة إنما مفتوحة وأصبحت تعمل على نشر الشائعات في العلن".

وقالت: "لم يكن لهذا الرد من ضرورات عاجلة لولا تراكم الشائعات عن تحالفات تلصق بالكتلة الشعبية، ولو تم تصديقهم لبتنا اليوم متحالفين مع كل المكونات والتيارات والأحزاب والشخصيات على امتداد زحلة والبقاع، خلافا لما يقتضيه القانون الانتخابي الهجين. ومن موقعي، أجزم بأن أيا من هذه المعلومات عن انضمامي الى لائحة تشكلها أحزاب وتيارات، غير صحيح على الاطلاق، ويقيني أن من يروج لها هم مراجع فاعلة على الخطوط الانتخابية ويدسون بالأنباء في مواقع إخبارية".

أضافت، "عملا بالآلية المتبعة لمسار هذه الشائعات، نتوقع ان تنتهي الفبركات بكذبة أخرى عند إقفال اللوائح، وتروج هذه الكذبة الى أن التحالفات كانت صحيحة إنما اختلف الطرفان على بقية التفاصيل الانتخابية".

وختمت سكاف بالقول: "حتى لا يتكبد الكتبة مشقة صياغة أكاذيب جديدة، ننفي نفيا قاطعا كل ما سبق وكل ما سيأتي، ونؤكد أن لائحة الكتلة الشعبية أصبحت في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على إسمائها، وستعلن هذه الشخصيات قريبا، وهي تعكس صوت الناس وتطلعاتهم وآمالهم بممثلين واقعيين وليس من عالم الخيال".

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