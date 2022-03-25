الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين في مناطق مختلفة

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اعلنت قيادة الجيش ان دورية من الجيش دهمت الخميس منزل المواطن (ع.س) الكائن في منطقة دوحة عرمون- عاليه وأوقفته لاقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشنكوف في الهواء بتاريخ 22 / 3 / 2022 في منطقة خلدة، وقيامه بتصوير مركز عسكري، كما ضبطت بندقية كلاشنكوف عدد 2، ومسدساً حربياً اضافة الى عددٍ من المماشط والذخيرة من عيارات مختلفة وجعبة. واوضحت قيادة الجيش في بيان ان قوة من الجيش قامت اليوم بمداهمة منزل المدعو (خ.ج) في منطقة باب الحديد – طرابلس حيث تم توقيفه، لقيامه بإطلاق النار في تواريخ مختلفة من أسلحة حربية. سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.