متى ينحسر المنخفض الجوي؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا تشتد أحيانا في المناطق الشمالية لتصل إلى 65 كلم/س.

يتجدد تساقط الامطار مساء وثلوج على ارتفاع 1100م. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى، ونحذر من انعدام الرؤية أحيانا بشكل كلي على المرتفعات مساء نتيجة بقاء تشكل الضباب الكثيف.

وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: ينحسر المنخفض الجوي البارد المتمركز حاليا شرق تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة نحو الشرق فيما يستمر تأثيره على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحوالي 6 درجات وأكثر، بحيث تتركز المتساقطات بشكل خاص في جنوب البلاد في الداخل، ويستمر تاثيره حتى صباح الأحد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 م وما دون في معظم المناطق. تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء، كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 900 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مع انعدام الرؤية أحيانا بشكل كلي.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا تشتد أحيانا في المناطق الشمالية لتصل إلى 65 كلم/س. يتجدد تساقط الامطار مساء وثلوج على ارتفاع 1100م . نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى، ونحذر من انعدام الرؤية أحيانا بشكل كلي على المرتفعات مساء نتيجة بقاء تشكل الضباب الكثيف.

الأحد: غائم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط للأمطار والثلوج فجرا وحتى الفترة الصباحية، بحيث يتحول إلى غائم جزئيا ويستقر الطقس طوال النهار. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ونحذر من سوء الرؤية أحيانا بشكل كلي على المرتفعات صباحا نتيجة بقاء تكون الضباب الكثيف.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والمناطق الجنوبية (حوالي 5 درجات) أما في بيروت والشمال فيكون الارتفاع محدود وتبقى دون معدلاتها.