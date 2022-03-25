رئيس الجمهورية استقبل رئيس اساقفة كانتربري ورئيس الكنيسة الانغليكانية في العالم: نشدد على الوحدة بين المجتمعات

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أننا لا يمكن ان نعيش اليوم في ظل مقولة انا قوي فأنا على حق، مشدداً على أهمية الوحدة بين المجتمعات لتكون سياستها أكثر تأثيراً بإعادة الحق لأصحابه.



ولفت الرئيس عون الى أن لبنان عانى ولايزال من الاضطرابات والصراعات بين الدول التي اثرت عليه بشكل مباشر لاسيما الحروب في المنطقة ودول الجوار، مؤكداً أنه لا يزال يدفع ثمن تداعيات الحرب في سوريا نتيجة استقباله النازحين السوريين وعدم مساعدة المجتمع الدولي على إعادتهم الى بلادهم من دون ان يعلم لبنان حتى الآن لماذا الدول الغربية تضغط لإبقائهم على ارضه.



مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس اساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الانغليكانية في العالم وعضو مجلس اللوردات الدكتور جاستن ويلبي في حضور النائب ادغار طرابلسي ورئيس الاساقفة الانغليكاني على كرسي القدس المطران حسام نعوم وسفير بريطانيا في لبنان الدكتور ايان كولار.



وكان رئيس اساقفة كانتربري وصل الى قصر بعبدا في العاشرة والنصف، وادت له التحية ثلة من الحرس الجمهوري، ثم استقبله الرئيس عون في صالون السفراء مرحباً بزيارته الى لبنان، ورد الدكتور ويلبي شاكراً الرئيس عون على استقباله والوفد المرافق متمنياً بمناسبة عيد البشارة ان تحل على الرئيس عون وعلى لبنان نعمة السيد المسيح وبركة امه مريم العذراء.



وقال:" ان التوترات الدولية كبيرة جدا، بحيث ان حاجات العديد من الدول تقع في طي النسيان بسهولة لاسيما في هذه المنطقة. أما صلاتي فهي من اجل السلام والاستقرار والتعافي في لبنان من المشاكل التي يتخبط بها. ومن خلال الرحلات التي اقوم بها حول العالم ألتقي بالعديد من اللبنانيين وهم من ابرز القادة وانجحهم واكثرهم فعالية. وأنا أعلم ان هذا البلد يزخر بكل المواهب التي يطلبها الانسان من الله وأصلّي لتتمكنوا، فخامة الرئيس، انتم ومن سيخلفكم من قيادة هذه المواهب كي تكون في خدمة المعوزين والفقراء في هذا البلد".

واضاف:" للأسف إن حمى الحرب الشريرة و المقيتة قد اصابت اوروبا للمرة الاولى منذ ثمانين عاماً وأنا اعلم أن لبنان هو افضل من يدرك ثمن الصراعات والحروب، والتحدي الكبير الآن هو أن نتعلم كيف نختلف بالآراء من دون ان نلجأ الى العنف ونصل الى الكراهية وهذا في صلب المصالحة. ولعل لبنان بإمكانه أن يكون مثالاً للتعافي ويمكن لأوروبا ان تتعلم منه."



واشار الدكتور ويلبي الى "أن نداء لبنان لمساعدته على اعادة النازحين السوريين الى بلدهم، هو نداء نسمعه من دول اخرى بما فيها الاردن وايضاً من دول في مناطق اخرى حيث هناك حروب منسية مثل اوغندا والسودان واثيوبيا وحول العالم. هذا واقع مخيف حول اشخاص ينتقلون من بلد الى آخر بسبب النزاعات والصراعات. ونحن برفقة المطران حسام، نفعل ما بوسعنا للتشجيع على السلام والمصالحة، ولكن الصعوبة دائماً هي في الشر الذي يملكه القوي. وهناك مقولة قديمة تعود الى الحرب بين اسبارطا واثينا حيث ان المؤرخ الاغريقي زينوفون قال" القوي يفعل ما يريد اما الضعيف فيفعل ما يجب ان يفعل".

رد الرئيس عون

وردّ الرئيس عون مرحباً بالوفد ومشيداً بالمهام الكثيرة التي يقوم بها في خدمة السلام العالمي والعدالة الاجتماعية ومحاربة العنف والحروب إضافة الى الجهد الذي يبذله اعضاءه لمساعدة الفقراء والدول لإعادة الامور الى طبيعتها. ولفت الى ان العالم يعيش اليوم مرحلة صعبة نتيجة الصراعات والحروب منذ عام 1948 اي منذ تأسيس اسرائيل ، مشيرا الى أن الاضطراب بين الدول ينعكس على لبنان بشكل كبير. وقال"نحن نعاني من الحروب في المنطقة، ولاسيما الحرب التي اندلعت في سوريا وتأثيرها بشكل مباشر على لبنان نتيجة اقفال الحدود مما أثر علينا اقتصادياً وزاد من حدة الازمة الاقتصادية التي نعيشها."



وتحدث الرئيس عون عن تأثير النزوح السوري الى لبنان، مطالباً الوفد ببذل جهده إذا امكن للمساعدة على إعادة هؤلاء النازحين الى بلدهم حيث استتب الامن في مختلف المناطق السورية، وقال:"نحن لا نعلم حتى الآن لماذا الدول الغربية تضغط على لبنان لإبقائهم على ارضه. ونطالب بمنحهم المساعدات الدولية على ارضهم بدل إعطائهم إياها في لبنان مما يشجعهم على العودة الى بلدهم."

واكد الرئيس عون اننا :" لا يمكن اليوم ان نعيش مع القوي فقط، فأغلب الدول تعتمد مقولة "انا قوي فأنا على حق"، بدلاً من "انا على حق فإذًا أنا القوي". وهذا ما نراه يحصل اليوم في اوكرانيا، ونأمل أن يعود السلام". ولفت الى اهمية الوحدة بين المجتمعات لتكون سياستها مؤثرة واقوى. فالوحدة تستطيع ان تؤثر بإعطاء الحق لأصحابه، ونحن اليوم قطعنا مرحلة الحرب في سوريا التي اصبحت في مرحلة السلام. ونتمنى مساعدة انكلترا بصورة خاصة على مساعدة النازحين الى بلدهم."



وردّ الدكتور ويلبي مثنياً على كلام الرئيس عون وقال:" انتم على حق ونحن اليوم في هذه المناسبة نتذكر أن االله اتخذ خيار بأن يصبح ضعيفاً ليتمكن من الغزو. وان طبيعة القيادة الحقيقية والعادلة التي تتجسد في صورة الله تترجم بالفعل في الخدمة ومحبة الضعيف وليس في القوة والهيمنة. وأنا اعمل مع امين عام الامم المتحدة على تشكيل لجنة وساطة، وهناك صعوبة في تخطي قوة الحكومات التي تتمتع بحق النقض، ولفت انتباه هذه الدول الى بلدان مثل لبنان وغيره التي تحتاج الى دعم والى تمكينها من تحمل مسؤولية مستقبلها. فمسؤوليتنا تكمن في تأمين الامل ونحن سنجد وجود الله يقوينا حين نتحمل مسؤوليتنا عن مستقبلنا."



وشكر رئيس اساقفة كانتربري في ختام اللقاء الرئيس عون على استقباله مؤكداً أنه سوف يعود الى بلاده محمّلاً بذكريات جميلة من لبنان، وقال:"انتم لم تزعجوني بمطالبكم على الاطلاق بل ذكرتموني بمطالب الفقراء وبالحاجة الى الصلاة وانا اواكبكم واواكب لبنان وأصلي من اجل من سيخلفكم وبالتأكيد سأتابع مطالبكم على نطاق محادثاتي الخاصة في المملكة المتحدة وفي البرلمان."

كلمة في السجل

ودوّن الدكتور ويلبي قبل مغادرته القصر الجمهوري كلمة في السجل هنا نصها:

"في عيد البشارة 2022، جاء الملاك الى مريم وبشّرها "مباركة انت".. لبنان كنز للعالم منذ آلاف السنين. نسأل سيدتنا، العذراء المباركة، ان تصلي لهذا البلد وقادته.

اصلي من اجل التخفيف من عبء النازحين الذي تحملتموه بسخاء وسوف اطلب الدعم من اجل هذا التغيير."

تجدر الاشارة الى ان زيارة رئيس اساقفة كانتربري ورئيس الكنيسة الانغليكانية في العالم الدكتور جاستن ويلبي الى لبنان هدفها الاطلاع على الاوضاع فيه وعلى واقع المسيحيين. ورافقه في الزيارة إضافة الى المطران حسام نعوم، الارشديكون عماد زعرب راعي كنيسة جميع القديسين في بيروت ومدير مركز القديس لوقا لذوي الحاجات الخاصة في بيت ميري، والقس الكَنًن دون بندر مرافق المطران نعوم، والقس الكنن فؤاد داغر راعي كنيسة القديس بولس الانغليكانية في مدينة شفا عمرو الجليلية والقس مالكوم فورست راعي الكنيسة الناطقة باللغة الانكليزية. ومن المقرر ان يرأس الدكتور ويلبي قداساً في كنيسة جميع القديسين الانغليكانية لمناسبة عيد سيدة البشارة حيث سيستقبل رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا.