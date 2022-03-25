الرئيس عون: نأمل ان تستأنف جولات الحوار بين ايران والسعودية لدورهما على الصعيدين الاقليمي والدولي

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رئيس الجمهورية مستقبلاً وزير الخارجية الايرانية: اي تطور ايجابي في مفاوضات فيينا ستكون له انعكاسات ايجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم

الوزيرعبد اللهيان جدد تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وابرزها توفير مادة القمح: محادثات فيينا ستؤدي الى نتائج ايجابية في وقت قريب

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يعتبر ان اي تطور ايجابي في مفاوضات فيينا للتوصل الى اتفاق نهائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة دول مجلس الامن والمانيا، ستكون له انعكاسات ايجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم. كما اعرب الرئيس عون عن امله في ان تستأنف جولات الحوار بين ايران والسعودية نظراً لدورهما على الصعيدين الاقليمي والدولي فتنعكس الجهود ايجاباً على المنطقة وتساهم في تعزيز التقارب بين دولها.

وشكر الرئيس عون ايران على التضامن الذي تبديه دائماً تجاه الشعب اللبناني خلال الازمات الصعبة التي يمر بها، منوهاً بالمساعدات التي قدمتها للبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وحمّل تحياته الى الرئيس الايراني ابرهيم رئيسي.

وتحدث رئيس الجمهورية عن ملف النزوح السوري الى لبنان وتداعياته السلبية متمنياً مساعدة ايران لايجاد حل لهذه الازمة التي ارهقت الاقتصاد اللبناني وباتت تشكل عبئاً اجتماعياً ومالياً كبيراً، لاسيما وان معظم المناطق السورية باتت آمنة مما يتيح عودة النازحين السوريين اليها. وعرض الرئيس عون ايضاً للانعكاسات السلبية للحرب بين روسيا واوكرانيا متمنياً ان تسود لغة الحوار بين الدولتين للوصول الى حل سلمي سريع للخلافات بينهما.

وكان الوزير عبد اللهيان نقل للرئيس عون في مستهل اللقاء الذي حضره السفير الايراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا والوفد الايراني المرافق، تحيات الرئيس الايراني وتقديره للجهود التي يبذلها الرئيس عون في سبيل تعزيز الاستقرار والوحدة في لبنان وتفعيل العلاقات اللبنانية -الايرانية.

ثم عرض الوزير الايراني لما آلت اليه المحادثات بين بلاده والسعودية، والمفاوضات في فيينا ومواقف الدول المعنية منها، معرباً عن تفاؤله بأن هذه المحادثات ستؤدي الى نتائج ايجابية في وقت قريب. ولفت الى أن التطورات العسكرية بين موسكو واوكرانيا القت بثقلها على المفاوضات الجارية كما على الاوضاع في دول العالم، كما وضع الوزير عبد اللهيان الرئيس عون في نتائج زيارته الى سوريا.

وتحدث الوزير الايراني عن العلاقات اللبنانية-الايرانية، فجدد تأكيد بلاده على تقديم المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في كافة المجالات، لافتاً الى انه تناول تفاصيلها مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم ولاسيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وابرزها توفير مادة القمح وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي قد تسبب ازمة غذائية عالمية نتيجة الحرب الروسية- الاوكرانية، مقترحاً عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين في كلا البلدين للبحث في التفاصيل وآليات العمل.