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لبنان تحت تأثير المنخفض الجوّي البارد.. متى ينحسر؟

25
MARCH
2022
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ما زال المنخفض الجوي البارد المتمركز حالياً جنوب غرب تركيا و المصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحوالي 6 درجات وأكثر، بحيث تتركّز المتساقطات بشكلٍ خاصّ في جنوب البلاد، ويستمر تاثيره حتى صباح الأحد.
 
وأشارت غرفة التحكم المروري الى ان الطرقات الجبلية المقطوعة هي: عيناتا الأرز، كفردبيان- حدث بعلبك، المنيطرة- حدث بعلبك، العاقورة- حدث بعلبك، القموعة- القبيات، مشمش- الهرمل، معاصر الشوف- كفريا، تنورين- حدث الجبة، تنورين- اللقلوق.
 
الطقس المتوقع:
 
الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة و تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون في معظم المناطق. تخفّ حدة الأمطار في الفترة المسائية وتنحسر تدريجيّاً كما نحذّر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 900 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مع انعدام الرؤية أحياناً بشكل كلي.
 
السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً تشتدّ أحياناً في المناطق الشمالية لتصل إلى 55 كلم/س. يتجدّد تساقط الأمطار مساءً وثلوج على ارتفاع 1100 متر. نحذّر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى، ونحذّر من انعدام الرؤية أحياناً بشكل كلي على المرتفعات مساءً نتيجة بقاء تشكل الضباب الكثيف.
 
الأحد: قليل الغيوم إجمالاً دون تعديل يذكر بدجات الحرارة. نحذّر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ألف متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ونحذّر من سوء الرؤية أحياناً بشكل كلي على المرتفعات صباحاً نتيجة بقاء تكوّن الضباب الكثيف.
 
الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و و50 كلم/س.
 
الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.
 
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%
 
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
 
حرارة سطح الماء: 17°م.
 
الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق
 
ساعة شروق الشمس: 05:37 ساعة غروب الشمس: 17:53
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