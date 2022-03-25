عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 آذار 2022

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الأخبار: هي حربنا... وكفى

ماكرون أقنع الفاتيكان... لا واشنطن



القضاء يثبت توقيف رجا سلامة والحاكم يشعل سعر الدولار والمحروقات



التعذيب في الخيام: إسرائيل تقر بدورها في «جريمة ضد الانسانية»





الديار: المواجهة السياسيّة ــ القضائيّة ــ المصرفيّة «دون كوابح» : الدولار يُحلّق والامن الغذائي في خطر ؟

«إنزال» دبلوماسي ايراني لطمانة الحلفاء.. و«عتب» اقليمي على استراتيجيّة الرياض «المربكة»

مُحاولات متاخرة لمنع سيطرة حزب الله على المقاعد السنيّة «والمستقبل» يُحاصر المتمردين

البناء: لابيد يعلن حياد «إسرائيل» في أوكرانيا خشية سقوط طياريه أسرى في سورية / عبد اللهيان في بيروت: واشنطن تماطل… ونجدّد عرضنا لمعامل الكهرباء / الادعاء على جعجع في الطيّونة ومذكرة توقيف لرجا سلامة… والحكومة مربكة/

نداء الوطن: "القوات" عن ادّعاء عقيقي: "اقتصاص سياسي" من جعجع

توتير متنقّل وتدمير مُمنهج... فـ"تطيير" الانتخابات!

اللواء: القضاء يدخل المواجهة.. ماذا عن الإنتخابات والمحروقات والدولارات!

اتهام جعجع بالتحريض على القتل.. وسلامة إلى الاستجواب الخميس بتهمة «التبييض»

النهار: الادعاء "الموقوت"على جعجع: القضاء "هراوة" انتخابية!

الجمهورية: جلسة الكابيتول كونترول الأثنين

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