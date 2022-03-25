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أسرار الصحف ليوم الجمعة 25 آذار 2022

25
MARCH
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

نقل مسؤولون روس لمسؤولين قطريين احتجاجهم على اللغة المنحازة التي تدير من خلالها قناة الجزيرة تغطية الحرب الأوكرانية وتوليها بث فبركات اعالمية اوكرانية ضمن خطة تجعلها أقرب للإعلام الحربي الأوكراني كما كانت في سورية قناة جبهة النصرة وسط تساؤلات عن سبب العداء لروسيا؟

 

خفايا

نفت مصادر سياسية ما يشاع عن تسوية رئاسية للملفات القضائية تنتهي بنتائجها الى وقف المالحقات العدلية بحق الوزراء والرؤساء في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقف المالحقات الموازية في الملف المصرفي بإنشاء محكمة مالية متخصصة تتولى حصرية هذه المالحقات. وقالت قبل الانتخابات لا تسويات.

 

 


اللواء: أسرار

همس
خلافاً للتطمينات «الإيجابية» التي حملها وزير زائر لفريقه، فإن معلومات أخرى تتحدث عن مفاجآت، قد ترتد سلباً على لبنان!

 


لغز
بدأت جهات مستفيدة بثّ معلومات خلال الساعات الماضية حول أزمة محروقات، تطال الغاز المنزلي والمازوت، وحتى البنزين.

 

 


نداء الوطن: خفايا

توقع مصدر مالي ان تنهار المؤسسات العامة وتعجز عن أداء مهامها بعد فرض مجلس الوزراء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين تضاف الى المساعدة الاجتماعية مما سيؤدي الى مضاعفة كلفة الرواتب والتعويضات بنسبة 3 اضعاف.

 

على رغم كل التهويل الحاصل حول التصويت السني توقعت مصادر متابعة ألّا يتمكن «حزب الله» من زيادة عدد نواب «اللقاء التشاوري» وأعطت مثلاً ابتعاد النائب أسامة سعد عن التحالف معه وكذلك «جمعية المشاريع»، واضافت أن الفراغ الذي تركه تيار «المستقبل» بالترشيح والإقتراع سيملأه نواب جدد بعيدون عن «حزب الله» وقريبون من الجو السني المعارض له.

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