إنتخابات 2022- الديار: «المستقبل» يواصل محاصرة «المتمردين»؟

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الديار: انتخابيا، يتواصل تعثر رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة انتخابيا، وفي ظل التعقيدات التي واجهها في دائرة بيروت الثانية، دائرة جزين-صيدا، اخفق في اقناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتشكيل لائحة توافقية في طرابلس تضم نائب رئيس تيار المستقبل المستقيل مصطفى علوش. ووفقا لمصادر مطلعة جاء قرار ميقاتي بعد لقاء طويل عقده مع الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ورئيس جمعية التنمية في بيروت أحمد هاشمية، اللذين تمنيا عليه عدم اتخاذ اي خطوة انتخابية استفزازية في وجه رئيس «التيار» المقاطع سعد الحريري»المستاء» من تحرك السنيورة وقرار علوش الاستقالة والترشح، واعتبرا ان هذا الحراك «طعنة» للتيار الازرق، وتمنيا عليه عدم المشاركة بهذه الخطوة التي ستترك تداعيات سلبية مستقبلا.

هذا التحرك «المستقبلي» لمحاصرة السنيورة وجد آذنا صاغية عند ميقاتي الذي اقفل الباب ايضا امام التعاون مع اللواء اشرف ريفي انتخابيا.