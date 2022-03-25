الديار: اهداف «الانزال» الايراني: لا تنازلات في الاقليم ولا «بيع ولا شراء»

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تلفت اوساط دبلوماسية الى ان زيارة وزير الخارجية الإيرانية أمير عبداللهيان الى دمشق وبيروت بمثابة «انزال» دبلوماسي وهي تحمل في طياتها اهمية كبيرة لجهة توقيتها الذي يسبق «الامتار الاخيرة» قبل العودة الى الاتفاق النووي الذي يعمل حلفاء واشنطن في المنطقة «بيأس» شديد لعرقلة مساره، ولكن دون جدوى حتى الان بسبب اصرار الادارة الاميركية في واشنطن على المضي قدما في اقفال هذا الملف بما يتناسب مع «الشروط» الايرانية.

لا «تنازلات» على «الطاولة»

ووفقا للمعلومات، يحمل رئيس الدبلوماسية الايرانية «تطمينات» للحلفاء في بيروت حيال الموقف الايراني الراهن على «طاولة» التفاوض في «فيينا» والذي اصبح اقوى عقب الحرب الروسية في اوكرانيا،حيث لا تنازلات في الاقليم ولا «بيع ولا شراء» في اي ملف في المنطقة، واي اتفاق سيوقع سيكون ضمن الخطوط «الحمراء» الايرانية، اي لا بحث في ملف الصواريخ الباليستية، او الدورالاقليمي لطهران.