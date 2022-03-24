الإدّعاء: محاولة تعويم جعجع بعد فشل الحملة الإعلانية السخيفة

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توقفت مصادر متابعة عند خطوة ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في «ملف الطيونة».

ورجّحت المصادر أن يكون هذا الإدعاء ضمن خطة تعويم حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع قبيل الإنتخابات النيابية، وذلك بعد سلسلة الهفوات الإعلامية التي وقع بها جعجع مؤخراً، بالإضافة إلى الحملة الإعلانية الفاشلة التي أطلقتها القوّات، والتي ظهرت بها أمام الرأي العام وكأنها تمتلك فانوساً سحرياً يحل كافة مشاكل البلد لمجرد انتخاب القوات في الإنتخابات النيابية المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن توقيت الإدعاء اليوم - بالرغم من ظهور ادلة و شهادات جديدة على ما يبدو - خدمة سياسية لجعجع تهدف إلى شحن جمهوره قبيل الإنتخابات، وإظهاره للرأي العام بمثابة الضحية التي تواجه حزب الله كما جرت العادة في المعارك الدون كيشوتية المزيّفة التي يخوضها.