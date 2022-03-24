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الثورة الفاشلة و الحقد الدفين (بقلم رشاد الشامي)

24
MARCH
2022
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بقلم رشاد الشامي -

أين أصواتكم التي كانت تطالب من أجل محاربة الفساد؟ أين أصواتكم التي كانت تعلو من اجل استرداد أموالكم المنهوبة؟ وعدم تسييس القضاء ؟ أين أصواتكم التي كانت تنادي بكلن يعني كلن ؟
أين هي أصواتكم اليوم؟ اين هي اليوم من الذي يحدث !!!
أنتم بالفعل في غيبوبة!!! أنتم تلاحقون الأوادم أينما وجدوا، أنتم تحمون الفاسدين بعدم تسميتهم و بشعاركم الفارغ من أي مضمون و الذي هو كلن يعني كلن. لا تتهمون سوى التيار الوطني الحر و رئيسه الوزير جبران باسيل و فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالفشل و بتسمية العهد بالعهد الفاشل بينما تغضون النظر و السمع عن كل الفساد و الفاسدين !!! اين أصواتكم اليوم من رياض سلامة و اخوه رجا ؟ .
أنتم لا تريدون بناء وطن بل كل همكم حماية زعمائكم من
"المحاسبة"، أنتم لم تعرفوا كيفية توجيه بوصلتكم إلى مسارها الصحيح. بل عمدتم بثورتكم الفاشلة إلى إستغلال أوجاع الناس عبر تسكير الطرقات على مواطنين كل همهم العمل لتأمين لقمة عيشهم وعلى سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المرضى إلى المستشفيات وافتعال مشاكل مع الجيش اللبناني الذي كان يحاول فتح الطرقات أخيراً،
سقِطَت أقنعتكم وأصبح واضح للجميع انكم تنتمون للأحزاب الفاسدة الذين يحاولون إفشل الاصلاحات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون" لان هدف مشغلليكم الابقاء على نفس منظومة السرقة و التبعية.
ويبقى "التيار الوطني الحر" هو الطرف الوحيد الذي يريد دولة "مدنية" ومحاسبة "الفاسد" واسترداد " الاموال المنهوبة" الحفاظ على حق الشعب اللبناني من ثروته النفطية و الغازية.
لقاءنا في 15 أيار 2022

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