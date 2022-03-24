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منسق كولكو كندا يزور لبنان ويلتقي عدد من المسؤولين‎‎

24
MARCH
2022
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من ضمن اللقاءات التي يقوم بها منسق عام كولكو كندا السيد فواز بادور خلال زيارته الى لبنان ،التقى السيد بادور كل من منسق عام قطاع الانتشار السيد ايلي حنا ونائب منسق الانتشار السيد نديم جرداق والاعلامية داليا داغر .
اطلع خلاله منسق الانتشار على التحضيرات الجارية لخوض الانتخابات النيابية في كندا والتصميم الذي يبديه المنتشرون على خوضها و تحقيق النجاح فيها . هذا وقد اطلع الحضور من الاعلامية داغر على المشاريع الخيرية والانسانية التي تنوي القيام بها ان في لبنان او في بلاد الانتشار .
كما، إلتقى السيد بادور كل من الوزير السابق والمرشح للانتخابات النيابية عن قضاء الشوف غسان عطالله في مكتبه في الدكوانة بحضور نائب منسق قطاع الانتشار السيد نديم جرداق .
كما إلتقى النائب والمرشح على الانتخابات النيابية في قضاء الكورة الاستاذ جورج عطالله في مكتبه في كفرعقا .
جرى البحث عن مشاركة المنتشرين في الانتخابات النيابية اللبنانية القادمة في شهر ايار وأهمية هذه المشاركة لما يمثلون من رافعة لوطنهم الام على كافة الصعد.

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