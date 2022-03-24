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خاص - تفاصيل اليوم القضائي الطويل: الإدعاء على رجا سلامة لم يكن ممكناً لو لم يتبيّن للقاضي براهين وأدلة مثبتة

24
MARCH
2022
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بعد تحقيقات مطوّلة معه، أصدر القاضي نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة، فيما شقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مستدعى للمثول أمام القضاء الخميس المقبل.

تسريبات متناقضة حصلت فيما كان منصور يحقق مع سلامة، والقصة بدأت مع منع محامي الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة" من حضور جلسة استجواب سلامة رغم أن هذه المجموعة اتخذت صفة الادعاء الشخصي على الاخير، ليأتي بعد ذلك خبر نشرته إحدى وسائل الاعلام المرئية عن إخلاء سبيل رجا سلامة...هذا الأمر وضعته مصادر متابعة عبر الـtayyar.org في إطار خلق بلبلة لوضع القاضي نقولا منصور تحت الضغط.
أربع ساعات أمضاها رجا سلامة في التحقيق ليدعي عليه القاضي منصور بعدها، وهو ما تعتبره مصادر قضائية رفيعة عبر الـtayyar.org أنه ليس ممكناً الا اذا كان تبيّن للقاضي براهين وأدلة مثبتة ضدّ المدّعى عليه.
وتضيف المصادر أن الملف مُحكم، اذ ما كشفته تحقيقات القاضية غادة عون أظهرت أن سلامة الذي كان يشتري عقارات في باريس وسرعان ما يتنازل عنها لصالح شركة أخرى تعود للسيدة آنّا كوزاكوفا صديقة الحاكم، اعترف أن شركة بيتا التي كانت تتملك هذه العقارات تعود ملكيتها لشقيقه سلامة.
وفيما يتجه فريق الدفاع عن سلامة لاستئناف قرار منصور أمام الهيئة الاتهامية، فصل جديد من المواجهة بين رياض سلامة والقضاء الخميس المقبل، فهل يحضر الاخير الجلسة المحددة له أم يتغيب؟

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