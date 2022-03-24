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خلال جولته الانتخابية التي يقوم بها سعادة النائب والمرشّح عن المقعد الاورثوذكسي في عكار ، أسعد درغام ، كانت له زيارة مميزة ولافتة لهيئة كولكو مونتريال _ التيار الوطني الحر ، حيث كان في استقباله منسّق الهيئة السيد انطوان مناسا

ومسؤولة الانتخابات النيابية اللبنانية وأمينة السرّ في كولكو كندا السيدة عبير شمعون التي مثّلت في حضورها ايضا السيد فواز بادور منسّق عام كولكو كندا.

السيد فادي القسيس مسؤول لجنتي التعبئة والشباب في كولكو كندا، كذلك كان في الاستقبال ، اعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي اللجان في كولكو مونتريال وعدد من الاعضاء والمناصرين.

بدايةً ، كانت كلمة للسيد مناسا ، رحّب فيها بالضيف العزيز ، وقدّم له شرحًا موجزًا حول عمل الهيئة وكيفية التحضير للانتخابات النيابية ، وذلك من خلال فريق عمل مندفع متسلّح بحبه لوطنه الأم لبنان ، ولفخامة ألرئيس ميشال عون الذي يبذل قصارى جهده لإعادة الاستقرار للبلد ، وأمينًا لرئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل . وختم السيد مناسا كلمته ، بشكر مسؤولة الانتخابات في كولكو كندا السيدة شمعون على جهودها المتواصلة وعملها الدؤوب لإنجاح الانتخابات بالتأكيد على الجهوزية التامة لخوض الانتخابات النيابية.

ثمّ كانت كلمة للنائب درغام ، شكر فيها هيئة مونتريال على حسن الاستقبال ، والسيدة شمعون على الجهد الذي تبذله، وشرح للحضور التحديات الكبيرة التي يواجهها التيار الوطني الحر في لبنان والعالم خصوصا في الانتخابات النيابية المقبلة ، والحملات المغرضة التي تشنها جهات عديدة داخلية مدعومة من قبل قوى خارجية وذلك لاسقاط العهد والوزير جبران باسيل، الذي تحدّاهم بملاقاة التيار في الانتخابات . وأخيرا ، طلب النائب درغام من الجميع الثبات في مواقفهم الوطنية والاستمرار بالايمان برسالة التيار الوطني الحر التي تمهّد لبناء وطن خالٍ من الفساد .

تلى كلمة السيد درغام ، فقرة حوارية أجاب فيها وبكل صدق وجرأة على تساؤلات الحضور .

اختتم اللقاء بصورة جماعية .