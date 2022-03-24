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رئيس الهيئات الاقتصادية يلتقي وفداً من النقابة اللبنانية للدواجن: لحماية القطاع خدمة للأمن الغذائي للبنانيين

24
MARCH
2022
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عرض رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع وفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس، واقع قطاع الدواجن في لبنان وأهميته وقدراته الإنتاجية، مشيراً الى أن هذا القطاع يعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة وهو يشغل حوالي 25 الف عائلة وينتج من ضمن المواصفات الأوروبية ولديه طاقة إنتاجية تفوق حاجة لبنان البالغة حوالي 110 ملايين فروج في العام.

وأكد شقير إعطاء الهيئات الإقتصادية الأولية القصوى للقطاعات الإنتاجية لا سيما القطاع الزراعي خصوصاً في ظل الأزمة الإقتصادية وتداعياتها على الأوضاع الإجتماعية والمعيشية وكذلك أهميته بالنسبة للأمن الغذائي للبنانيين.

وأشاد بقطاع قطاع الدواجن في لبنان وأهميته الإستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي للبنانيين، مشيرا الى أنه هذا القطاع حاضراً بقوة في اللجنة الزراعية التابعة لإتحاد الغرف اللبنانية وكذلك في لجنة الأمن الغذائي التابعة للهيئات الإقتصادية.

وأكد رئيس الهيئات الإقتصادية وقوفه الى جانب النقابة لحماية القطاع والحفاظ عليه كقطاع إقتصادي وغذائي حيوي في خدمة الأمن الغذائي للبنانيين خصوصاً في ظل أزمة الغذاء العالمية، لافتا الى أنه سيتواصل مع مصرف لبنان لمتابعة موضوع أموال الدعم، كما أنه سيتواصل مع مختلف المعنيين للتوصل الى حلول متوازنة تحافظ على القطاع والعاملين فيه وتوفير الحماية له التي تؤمن متطلبات القطاع والمستهلك على حد سواء.

ودعا بطرس من جهته، شقير لمساعدة القطاع بتوفير الحماية له عبر وقف إعطاء إجازات إستيراد صدر الدجاج المجلد وإعادة الإعتبار للتعرفة الجمركية، معتبراً إن إستمرار الأمور على هذا النحو من شأنه القضاء على قطاع الدواجن في لبنان.

وطالب رئيس النقابة اللبنانية للدواجن مساعدة شقير لدى مصرف لبنان لتحصيل الأموال التي دفعها مزارعو ومنتجو الدجاج على الدعم ولم يحصلوا عليها حتى الآن، كون هذه المبالغ تشكل حاجة ماسة لهم لتمكينهم من استيراد إحتياجتهم من الأعلاف التي باتت بأكلاف مرتفعة جداً نظراً لإستيرادها من أميركا اللاتينية بدلاً من دول البحر الاسود.

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