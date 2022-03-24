مكاري استقبل المستشار الثقافي الايراني وبحثا في تفعيل الاتفاقات

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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة المستشار الثقافي الايراني محمد رضا مرتضوي في حضورالدكتور علي قصير. وتم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين وامكانية احياء الاتفاقات في مجال الاعلام وتفعيل التعاون المشترك".



اثر اللقاء، قال مرتضوي:" تشرفنا اليوم بزيارة وزير الاعلام زياد المكاري. وكانت فرصة طيبة لتجديد التفاهم على كيفية إحياء الاتفاقات الموقعة سابقا بين بلدينا في مجال الاعلام والتعاون التلفزيوني والخبري على مستوى الاعلام المرئي والمسموع، وأيضا على وضع برامج تنفيذية لهذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين بلدينا. ووجدنا كل تجاوب من معالي وزير الاعلام".



أضاف: وضعنا الوزير في صورة التعاون المشترك، ووجهنا له الدعوة لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل إحياء هذه الاتفاقات، والنظر بما يمكن فعله في هذا الاطار، وكان كل التجاوب من معاليه من اجل احياء الاتفاقات ووضع برامج مشتركة في مجال التعاون الاعلامي".