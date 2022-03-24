living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوكالة الاميركية للتنمية الدولية تقدم مساعدات غذائية طارئة للبنانيين المستضعفين بـ 64 مليون دولار

24
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استجابة لاحتياجات الأمن الغذائي المتزايدة في لبنان، تقدم الولايات المتحدة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) حوالي 64 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للمساهمة في إطعام الأشخاص المعرضين في لبنان.

ويواجه لبنان زيادة في انعدام الأمن الغذائي وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة فيه، فضلاً عن الآثار الطويلة الأمد لوباء كورونا COVID-19، وانفجار مرفأ بيروت في آب من العام 2020. لقد تفاقم هذا الوضع، ايضا، بسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا وبسبب اعتماد لبنان على القمح المستورد، بشكل أساسي، من أوكرانيا، وذلك بحسب السفارة الاميركية في بيروت.

ولفتت السفارة إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لا تزال قلقة لكون زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود في لبنان سوف تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة أن حكومة الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتقديم المساعدة، التي تشتد الحاجة إليها، للفئات السكانية الأكثر ضعفاً في لبنان.

وأةضح البيان أن هذا التمويل الإضافي البالغ 64 مليون دولار سيوفّر، من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 740،000 شخص، وتتضمّن المساهمة الأخيرة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الأرز والحمص والمعكرونة والعدس وغيرها من المواد غير القابلة للتلف، إضافة إلى قسائم لشراء المواد الغذائية الأساسية من الأسواق المحلية، وهي بالتالي ستدعم الاقتصاد اللبناني.

إشارة إلى أن حكومة الولايات المتحدة بما قيمته 510 مليون دولار كمساعدات للبنان منذ تشرين الأول 2020.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout