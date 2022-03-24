الوكالة الاميركية للتنمية الدولية تقدم مساعدات غذائية طارئة للبنانيين المستضعفين بـ 64 مليون دولار

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استجابة لاحتياجات الأمن الغذائي المتزايدة في لبنان، تقدم الولايات المتحدة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) حوالي 64 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للمساهمة في إطعام الأشخاص المعرضين في لبنان.

ويواجه لبنان زيادة في انعدام الأمن الغذائي وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة فيه، فضلاً عن الآثار الطويلة الأمد لوباء كورونا COVID-19، وانفجار مرفأ بيروت في آب من العام 2020. لقد تفاقم هذا الوضع، ايضا، بسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا وبسبب اعتماد لبنان على القمح المستورد، بشكل أساسي، من أوكرانيا، وذلك بحسب السفارة الاميركية في بيروت.

ولفتت السفارة إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لا تزال قلقة لكون زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود في لبنان سوف تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة أن حكومة الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتقديم المساعدة، التي تشتد الحاجة إليها، للفئات السكانية الأكثر ضعفاً في لبنان.

وأةضح البيان أن هذا التمويل الإضافي البالغ 64 مليون دولار سيوفّر، من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 740،000 شخص، وتتضمّن المساهمة الأخيرة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الأرز والحمص والمعكرونة والعدس وغيرها من المواد غير القابلة للتلف، إضافة إلى قسائم لشراء المواد الغذائية الأساسية من الأسواق المحلية، وهي بالتالي ستدعم الاقتصاد اللبناني.

إشارة إلى أن حكومة الولايات المتحدة بما قيمته 510 مليون دولار كمساعدات للبنان منذ تشرين الأول 2020.