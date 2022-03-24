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الرئيس عون: حريص على متابعة ما بدأته في مكافحة الفساد رغم سعي البعض لعرقلته

24
MARCH
2022
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال استقباله صباح اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، ومداولات مجلس الوزراء في الشؤون التي تتم معالجتها حياتيا واجتماعيا. واطلع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية على اهداف الزيارة التي سيقوم بها الى دولة قطر، كما تم التطرق الى نتائج زيارة الرئيس عون الى الفاتيكان واللقاءات التي عقدها مع البابا فرنسيس وامين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ووزير الخارجية المونسنيور بول ريتشارد غالاغار. كما اطلعه على نتائج اللقاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.


سفيرة فرنسا
الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات ديبلوماسية استهلها باستقبال سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غرييو واجرى معها جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية-الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى التطورات الإقليمية والدولية لا سيما منها الوضع في أوكرانيا وردود الفعل الدولية حياله. كما تناول البحث التحرك الفرنسي-الخليجي لدعم لبنان اجتماعيا وانسانيا إضافة الى مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي واهمية إقرار خطة التعافي المالي في اسرع وقت.


سفير اسبانيا
وديبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون سفير اسبانيا في لبنان السفير جوزيه ماريا فيري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان. وقد شكر الرئيس عون السفير الاسباني على الجهود التي بذلها من اجل تعزيز العلاقات اللبنانية- الاسبانية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

 

وفد نادي الشرق لحوار الحضارات
واستقبل الرئيس عون وفد "نادي الشرق لحوار الحضارات" برئاسة السيدة فولا تنوري عبود الذي شكر رئيس الجمهورية على التهنئة التي وجهها الى الرئيس الفخري للنادي المطران يوحنا درويش لمناسبة الاحتفال التكريمي الذي أقامه له النادي قبل أيام. كما تحدث نائب الرئيس والعضو المؤسس السيد ايلي السرغاني حول عمل النادي ونشاطاته في الحقول كافة. كما القى كل من عضو مجلس الأمناء المحامي عبد اللطيف سنو قصيدة ركز فيها على الدور الذي لعبه الرئيس عون في مكافحة الفساد في لبنان، والبروفسور الشيخ مخلص الجدة كلمة أشار فيها الى أهمية ما قام به الرئيس عون في مجال تحقيق الاستقرار والسلم في لبنان.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومثنيا على ما يقوم به النادي من نشاطات لا سيما لجهة تعزيز الروابط الثقافية بين المجتمع اللبناني وسائر المجتمعات، مشددا على ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات وتعزيز التفهم والتفاهم المتبادل ضمن المجتمع الواحد وفي ما بين المجتمعات المختلفة. وقال انطلاقا من أهمية الحوار تقدمت بمشروع انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في الأمم المتحدة التي صوتت عليه بغالبية 165 صوتا، وذلك بغية تحقيق السلام بين الشعوب.
واكد رئيس الجمهورية حرصه على متابعة ما بدأه لجهة مكافحة الفساد رغم سعي بعض الأطراف لعرقلته وهو ما تجلى منذ سنتين في مواجهة إصراره على التحقيق في حسابات مصرف لبنان. وقال ان بعض القرارات يعرقل صدوره في مجلس الوزراء لعدم توفر موافقة الثلثين، الا اننا ورغم ذلك تمكنا من التصديق على مشاريع استخراج الغاز والنفط حيث تبين وجود الغاز الا ان الضغوطات الدولية منعت من استكمال العمل، كما نجح لبنان في تطهير أراضيه من الإرهابيين وإقرار قانون الانتخابات وتحقيق الانتظام المالي من خلال انجاز الموازنات، بالإضافة الى ملء الفراغ في الجسم الديبلوماسي وذلك قبل استفحال الازمة الاقتصادية. وختم الرئيس عون بالإشارة الى العرقلة التي يواصل ممارستها البعض وعدم اتخاذ التدابير لوقف الانهيار المالي الحاصل، متحدثا عن عدم إقرار الكابيتال كونترول حتى الساعة على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا ان لبنان لا بد ان ينهض من جديد.

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