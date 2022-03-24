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عطاء بلا حدود عنوان ما قدّمته سطوح بيروت لدار العجزة في عبرا- (صور)

24
MARCH
2022
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قامت مؤسّسة ورئيسة جمعية "سطوح بيروت" الإعلامية داليا داغر وبعض من فريق عملها بمناسبة عيد الأم، بزيارة لدار المسنين في منطقة عبرا، والذي يضم قرابة 50 مسنّ ومسنّة بحاجة ماسّة للعناية، وذلك برعاية وحضور راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد. 
 
وتخلّل الزيارة تقديم معدّات طبية وكراسي متحركة للمقعدين، بالإضافة الى أدوية وحفاضات وقطنيات. 
 
وتفقدت داغر في جولة مع عدد من أعضاء الجمعية داخل مبنى دار العجزة، كما شاركت المسنّين، والفريق المشرف على دار العجزة بترويقة قامت بتقديمها في إطار هذه المناسبة.
 
وركّزت داغر في كلمة لها على عمل الفريق المشرف على دار العجزة في ظلّ الظروف الصعبة، وعلى جهوده القصوى التي يبذلها من أجل تأمين حاجات المسنّين، وتمنّت أن تحظى المناطق اللبنانية بمثل هذا العمل الجبار، مشدّدة على ضرورة السعي للوقوف الى جانب كل محتاج بحسب الإمكانيات التي يمكن تأمينها.
 
وأكّدت داغر على أهمية منطقة عبرا وحيثيتها بالنسبة إليها، وكانت الزيارة فرصة، لتؤكّد فيها داغر على أهمية عيد الأم وما يمثله من رمزية كبيرة على مستوى العطاء والتضامن والتكافل الإجتماعي في ظل الظروف الصعبة.
 
وفي نهاية الزيارة جرى تكريم داغر وفريق عمل جمعية "سطوح بيروت" بالفرح والغناء وألاهازيج كعربون شكر وتقدير على عطائهم الدائم وجهودهم المستمرة في العمل الاجتماعي.
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