خاص tayyar.org - غريو تسوّق مشروع قرار فرنسي - مكسيكي حول أوكرانيا.. فما موقف لبنان؟

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تجول سفيرة فرنسا آن غريو على المسؤولين للتسويق لمشروع قرار فرنسي – مكسيكي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا سيُطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون الساعات القليلة المقبلة، عوضا عن مشروع قرار مماثل مطروح منذ أسبوعين على مجلس الأمن الدولي، وتعثّر الوصول الى اتفاق حوله.

وتسعى باريس الى نيل موافقة لبنان على التصويت الى جانب مشروع القرار لدى طرحه في الجمعية العامة، وهو يطالب روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا فورا.





ولم يحدد لبنان بعد موقفه من مشروع القرار الفرنسي – المكسيكي.

وكانت بعثة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة قد وافقت على إرجاء طرح مشروع قرار على الجمعية العامة سبق أن أعدته في خصوص الأزمة في اوكرانيا، لرغبة جنوب إفريقيا في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء على المشروع القرار الفرنسي – المكسيكي.





ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل من 15 دولة شرط ألا ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والتي تحظى بحق النقض الفيتو.





أما قرارات الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، فتصدر بغالبية ثلثي الدول الأعضاء، وهو ما يزيد من إمكان صدور هكذا قرار في الجمعية العامة، لكن ليس له الوقع نفسه للقرار الذي يصدره مجلس الأمن.