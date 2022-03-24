living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص tayyar.org - غريو تسوّق مشروع قرار فرنسي - مكسيكي حول أوكرانيا.. فما موقف لبنان؟

24
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تجول سفيرة فرنسا آن غريو على المسؤولين للتسويق لمشروع قرار فرنسي – مكسيكي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا سيُطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون الساعات القليلة المقبلة، عوضا عن مشروع قرار مماثل مطروح منذ أسبوعين على مجلس الأمن الدولي، وتعثّر الوصول الى اتفاق حوله.
 
وتسعى باريس الى نيل موافقة لبنان على التصويت الى جانب مشروع القرار لدى طرحه في الجمعية العامة، وهو يطالب روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا فورا.

ولم يحدد لبنان بعد موقفه من مشروع القرار الفرنسي – المكسيكي.
وكانت بعثة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة قد وافقت على إرجاء طرح مشروع قرار على الجمعية العامة سبق أن أعدته في خصوص الأزمة في اوكرانيا، لرغبة جنوب إفريقيا في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء على المشروع القرار الفرنسي – المكسيكي.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل من 15 دولة شرط ألا ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والتي تحظى بحق النقض الفيتو.

أما قرارات الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، فتصدر بغالبية ثلثي الدول الأعضاء، وهو ما يزيد من إمكان صدور هكذا قرار في الجمعية العامة، لكن ليس له الوقع نفسه للقرار الذي يصدره مجلس الأمن.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout