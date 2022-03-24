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تفاصيل المنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان

24
MARCH
2022
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ما زال يئثر منخفض جوي على المنطقة ويستمر كذلك لغاية يوم الجمعة مع أمطار وثلوج حول عتبة ٩٠٠ ~ ١٠٠٠ متر نتيجة تدفق كتل هوائية رطبة وباردة من فوق شرق تركيا، مع التذكير بأن هذا المنخفض إعتيادي من ناحية كمية الأمطار والرياح لكنه يترافق مع برودة قوي نتيجة الكتل القطبية التي ما زالت تجتاح منطقتنا.

 


وفي التفاصيل

الخميس:
١- الحرارة ساحلًا بين ٧ و١٢، بقاعًا بين ٢و٦ درجات وعلى الـ١٠٠٠ م بين -١ و٤ درجات
٢- الجو: غائم مع تساقط أمطار وثلوج خفيفة على ٩٠٠~١٠٠٠ متر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س خاصة
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٨٠ - ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة


الجمعة: يستمر الطقس غير مستقر وبارد جدًا مع تساقط أمطار رعدية فيما تتساقط الثلوج على الـ٩٠٠ ~ ١٠٠٠ متر لتنحسر الأمطار بعد المساء، الحرارة باردة وتتراوح بين ٧ و١٢ ساحلًا، بين -١ و٦ بقاعًا وبين -١ و٤ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س


السبت: ينكفئ المنخفض الجوي ويتحول الطقس إلى مستقر نهارًا مشمس إلى غائم جزئيًا مع بقاء إحتمال أمطار محلية خفيف بين ليل السبت وفجر الأحد والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٨ و١٥ ساحلًا وبين -٢ و١٠ بقاعًا وبين ١ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

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