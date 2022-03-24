ما هي المواد الخطيرة في معمل الذوق؟

اشار رئيس بلدية ذوق مكايل الياس بعينو الى ان معمل الذوق حالياً متوقف عن العمل منذ اكثر من ثلاثة أشهر وهناك ثغرات في السياج التقني.
وافاد بعينو في حديث لاذاعة "صوت لبنان" إلى أن "هذه مواد كانت تُستعمل في تنظيف الموتورات، استعمال كهربائي، وهناك خزان يحتوي على مواد هيدروجين، وأمور فنية لست على اطلاع عليها بشكل واف، لكنني أعرف أنه يجب ألا تكون هذه المواد مخزنة قرب بعضها البعض. وهذا ما دفع وزير الداخلية الى تمني إزالة الخطر وإزالة المواد طالما ان المعمل متوقف في الوقت الحاضر، خاصة وان الاسوار التي تحيط بالمعمل مترهلة ويمكن ان يتم اختراقها لسرقة او سوء استعمال، باعتبار ان الجيش ترك المعمل، ولا حراسة بما ان المعمل توقف عن الانتاج
رئيس البلدية أمل إزالة الخطر والجيش اللبناني سيتولى الكشف على الموجودات واذا تضمنت مواد متفجرة سيقوم بمعالجتها بالطريقة المناسبة.