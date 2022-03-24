living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هي المواد الخطيرة في معمل الذوق؟

24
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشار رئيس بلدية ذوق مكايل الياس بعينو الى ان معمل الذوق حالياً متوقف عن العمل ‏منذ اكثر من ثلاثة أشهر وهناك ثغرات في السياج التقني.‏

‏وافاد بعينو في حديث لاذاعة "صوت لبنان" إلى أن "هذه مواد كانت تُستعمل في ‏تنظيف الموتورات، استعمال كهربائي، وهناك خزان يحتوي على مواد هيدروجين، ‏وأمور فنية لست على اطلاع عليها بشكل واف، لكنني أعرف أنه يجب ألا تكون ‏هذه المواد مخزنة قرب بعضها البعض. وهذا ما دفع وزير الداخلية الى تمني إزالة ‏الخطر وإزالة المواد طالما ان المعمل متوقف في الوقت الحاضر، خاصة وان ‏الاسوار التي تحيط بالمعمل مترهلة ويمكن ان يتم اختراقها لسرقة او سوء ‏استعمال، باعتبار ان الجيش ترك المعمل، ولا حراسة بما ان المعمل توقف عن ‏الانتاج

رئيس البلدية أمل إزالة الخطر والجيش اللبناني سيتولى الكشف على الموجودات ‏واذا تضمنت مواد متفجرة سيقوم بمعالجتها بالطريقة المناسبة. ‏

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout