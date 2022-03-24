ما هي المواد الخطيرة في معمل الذوق؟

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اشار رئيس بلدية ذوق مكايل الياس بعينو الى ان معمل الذوق حالياً متوقف عن العمل ‏منذ اكثر من ثلاثة أشهر وهناك ثغرات في السياج التقني.‏

‏وافاد بعينو في حديث لاذاعة "صوت لبنان" إلى أن "هذه مواد كانت تُستعمل في ‏تنظيف الموتورات، استعمال كهربائي، وهناك خزان يحتوي على مواد هيدروجين، ‏وأمور فنية لست على اطلاع عليها بشكل واف، لكنني أعرف أنه يجب ألا تكون ‏هذه المواد مخزنة قرب بعضها البعض. وهذا ما دفع وزير الداخلية الى تمني إزالة ‏الخطر وإزالة المواد طالما ان المعمل متوقف في الوقت الحاضر، خاصة وان ‏الاسوار التي تحيط بالمعمل مترهلة ويمكن ان يتم اختراقها لسرقة او سوء ‏استعمال، باعتبار ان الجيش ترك المعمل، ولا حراسة بما ان المعمل توقف عن ‏الانتاج

رئيس البلدية أمل إزالة الخطر والجيش اللبناني سيتولى الكشف على الموجودات ‏واذا تضمنت مواد متفجرة سيقوم بمعالجتها بالطريقة المناسبة. ‏