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قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له خلال إطلاق الماكينة الانتخابية في جبل لبنان والشمال، إن «الذي يحدد من يريد في لبنان هو الشعب من خلال صناديق الاقتراع». ورأى أن «البعض منزعج من حزب الله ومن طريقته بالتعايش مع الجميع وتحالفاته الكبيرة».

وأعلن قاسم اسم مرشح حزب الله قائلاً: «مرشحنا رائد برّو هو نموذج من نماذج المؤمنين الذين يعيشون تحت سقف هذا الوطن، وكذلك فإن حركة أمل يشاركون ويدعمون المرشح برو لأنهم يعلمون أن تحالف حزب الله وحركة أمل ثابت ولا يهتز».

واعتبر أن «مرشح حزب الله هو ابن المنطقة ومن نسيجها ويتعايش مع أهلها».

وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر تساءل قاسم قائلاً: «لا ندري لماذا البعض ممتعض من تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر وهذا التفاهم الثابت بين الطرفين الأوادم».