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إيلي أسود: مال الأشرفية للأشرفية، وبشير لم يرد أن تكون القوات حزبًا سياسيًا

23
MARCH
2022
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كشف المرشح عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى المحامي ايلي أسود أن ترشّحه في الأشرفية يأتي بعد خمسين عامًا من عمله النضالي والحزبي اضافةً لسكنه في المنطقة.
ورأى أسود أن الأشرفية لا يمكن قضمها من خلال "الكراتين" وأن أهل المنطقة قدّموا الدماء والشهداء ويعلمون حقيقة الجميع، معتبرًا أن تاريخ البعض معروف غامزًا من جهة مرشحي ما يسمّى بالثورة.
وعن مشروعه اعتبر ضمن مقابلة مع الإعلامية صفاء درويش في برنامجها "بلا رمادية" أن اللامركزية الإدارية الموسّعة هي أساس الحلول، كاشفًا أن مشروعه لديه عنوان هو "مال الأشرفية للأشرفية".
هذا ونفى أسود أن يكون قد حصل أي لقاء برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اذ إنّه لم يلتقيه منذ العام ١٩٨٥، كاشفًا أن مدير مكتب جعجع اعتذر منه عام ٢٠٠٩ بعد تقدّمه بدعوى بحق القوات اللبنانية نتيجة ما كان يُكتب في موقعها الإلكتروني.
هذا واعتبر أسود أن جعجع لا يشبه بشير الجميّل مطلقًا معتبرًا أن الإختلافات كبيرة بين الشخصيتين، مؤكدًا أن الرئيس بشير الجميّل لم يرد أن تكون القوات اللبنانية حزبًا.
وفي ختام الحلقة شبّه أسود الوزير جبران باسيل بالسياسي والعسكري والدبلوماسي الفرنسي شارل موريس تاليران.

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