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بعدما كلفت الحكومة وزير المال التنسيق مع مصرف لبنان للاستمرار بالدفع عبر منصة صيرفة لشهرين إضافيين كما كان الوضع سابقاً، أكد عضو نقابة أصحاب المحطات د. جورج البراكس للـtayyar.org أن العبرة تبقى بالتنفيذ وطريقة ترجمة الآلية في المصارف من ناحية السرعة بتنفيذ الطلبات، والأهم أن تؤمَّن هذه الدولارات للشركات المستوردة، على أن تستلم المحطات البنزين بالليرة فقط، على أن يحتسب جدول تركيب الأسعار العملات المصرفية أيضاً.

وأضاف البراكس:"حتى لا نرى طوابير على المحطات وينعم المواطن باستقرار بتوزيع المحروقات، يجب أن يؤمّن مصرف لبنان كامل الدولارات للشركات المستوردة، على أن تستلم المحطات بالليرة وتبيع بالليرة".

وختم البراكس:"نأمل في ايجاد حل مستدام لهذه الأزمة حتى لا نعود الى النغمة ذاتها كل فترة".