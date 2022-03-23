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فرنسبنك يستأنف مجددًا قرار القاضية عناني فض الأختام

23
MARCH
2022
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تبلغ محامو تحالف متحدون اليوم ٢٣ آذار بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم من جمعية صرخة المودعين نسخة عن دعوى إستئناف فرنسبنك لقرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية ماريانا عناني الصادر يوم الجمعة بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٢ والذي قضى بفض الأختام عن خزنات النقود وحصر التنفيذ بقيمة مبلغ الوديعة المنفذ عليه وملحقاته وفقًا لطلب وكلاء المودع إبراهيم، والذي ألحق به أيضًا قرار القاضية عناني البارحة ٢٢ آذار رد طلب المصرف متابعة التنفيذ تبعًا لصدور قرار محكمة الإستئناف أمس وقف التنفيذ، بعد وقوع فرنسبنك ووكلائه في معضلة جنى فيها المصرف على نفسه في ضوء الخطوات القانونية الدقيقة لتحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، مما أدى إلى بقاء الأختام التي يطالب فرنسبنك بنزعها، بحيث لا يمكن للمصرف طلب الشيء وعكسه، الأمر الذي فضح كل إشاعاته وتضليله المغرض.وينظر في هذا الإستئناف لقرار فض الأختام الغرفة الأولى لمحكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر، مع إستمرار الحجزين التنفيذي والإحتياطي على أصول وموجودات وأسهم وعقارات فرنسبنك لصالح المودع إبراهيم إلى حين استيفائه لقيمة وديعته وملحقاتها نقدًا بعملة الإيداع.

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