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مارون الحلو نقيبا للمقاولين في ولاية جديدة

23
MARCH
2022
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عقد مجلس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية اليوم جلسة لتوزيع المناصب على الأعضاء الفائزين في الانتخابات التي اجريت في 19 آذار.

وتم انتخاب مكتب المجلس، ففاز المهندس مارون الحلو بمركز النقيب، وحل جهاد العرب نائبا للنقيب وشريف وهبي امينا للسر والمهندس غسان فرحات امينا للمال.

وتقدم المجلس بالشكر للهيئة العامة "التي شاركت بفعالية في الانتخابات التي اجريت في 19 آذار، وكانت مثالا لتطبيق النظام الديمقراطي".

وهنأ المجلس الفائزين وتمنى على جميع المنتسبين الى القطاع "الصمود في هذه المرحلة الصعبة وغير المسبوقة، حيث يتعرض القطاع الى ازمات متعددة على الصعيد المالي والنقدي، وعلى صعيد المشاريع المتعثرة. كما يعيش القطاع حالة جمود منذ اكثر من سنتين، وهذا ما دفع بالنقابة الى فتح اسواق عمل جديدة في الدول العربية من خلال اتحاد المهندسين العرب".

وقد زار مقر النقابة رئيس اتحاد المقاولين العرب علي سنافي وحضر جلسة توزيع المناصب، وتم الاتفاق على عقد مؤتر بعد ثلاثة اشهر للاتحاد "لعرض خطوات تفصيلية ومحددة لامكانية العمل في البلدان الشقيقة، وخصوصا في العراق والسعودية ومصر والبحرين، ويعطى للشركات اللبنانية الاولوية للمشاركة في الاعمار في هذه الدول نظرا الى الاستمرار في السوق المحلي".

وأشار مجلس النقابة الى نيته عقد سلسلة من الاجتماعات "للعمل على تحقيق مطالب المقاولين مع وزارات الخدمات والمجالس ورئاسة الحكومة، وكذلك تعديل الانظمة الداخلية لمواكبة تطورات العصر بما يتناسب مع التقدم الهائل في العالم، باعتبار قطاع المقاولات يشكل جزءا اساسيا من حركة الاقتصاد اللبناني، ويشارك بفعالية مع الهيئات الاقتصادية في رسم استراتجية اعادة التعافي والخروج من الازمات التي تعصف بالوطن".

وجدد مجلس النقابة "الشكر على الثقة التي منحها اياه اعضاء هذا القطاع"، وعاهدهم "الاستمرار بالدفاع عن مصالحهم واستشراف المستقبل في سبيل التقدم والازدهار".

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