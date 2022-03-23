نقابة اصحاب محطات المحروقات توضّح: نتمنى ان لا تكون المحطات كبش محرقة كالمعتاد

A + A -

أعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان أنه “في ظل التطورات التي حصلت اليوم في اسعار المحروقات والتي دفعت بالعديد من الشركات المستوردة للنفط ببيع مادة البنزين بالدولار الفريش حصرا، يهمنا كنقابة محطات توضيح اننا غير قادرين على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية وذلك لعدة اسباب منها ان جدول تركيب الاسعار الصادر بالليرة اللبنانية لا يراعي تكاليفنا ولا يحفظ حقنا في الحصول على الجعالة المذكورة في الجدول في حال استلامنا بالدولار ومن غير المنطقي اليوم ان نشتري بالفريش دولار ونبيع بالليرة اللبنانية في ظل تفلت سعر صرف الدولار في لبنان وبالتالي تغير في سعر صيرفة.”

وأضافت: “لذا ومن هنا نعلن نحن كنقابة اصحاب محطات اننا نرفض استلام مادة البنزين بالفريش دولار ونحن نعلم ان هذا وبكل تاكيد سيخلق ازمة جديدة في البلاد في ظل اقفال العديد من المحطات ونتمنى ان لا يحملنا احد نتيجة ما سيحصل وان لا تكون المحطات كبش محرقة كالمعتاد.”