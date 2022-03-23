معلوف : المقعد الكاثوليكي بالمتن "منو ملك بيي" لكن القوات استفزّت جمهور التيار "لانها قررت تكسرني"

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قال عضو تكتل لبنان القوي النائب ايدي معلوف في ⁧‫برنامج حوار انتخابي مع الاعلامي أحمد طه إنه مرشح على لائحة التيار الوطني الحر في دائرة المتن الشمالي "وبكل فخر" مشيراً الى أنه ومنذ ١٧ تشرين وهو يعلم جيداً المخطط الذي يواجهه التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل والذي طال أيضاً رئيس الجمهورية ليصلوا الى حزب الله، لذلك قرر التيار الصمود والمواجهة.

وعن كلفة المواجهة، رأى معلوف أنها ليس أكثر من الكلفة التي دفعها العونيون عام ٨٩، واذا كان التياريون يتعرضون الآن الى حملة اعلامية قاسية وتنمّر، فإنهم قد تعرضوا في التسعينيات الى قمعٍ وضربٍ وحبسٍ بسبب خياراتهم.

وعن المعركة الانتخابية في المتن الشمالي، أكد ايدي معلوف أنه جاهزٌ لها، قائلاً "انا عم اعمل لي عليِّ، والعالم من جوا المتن وبرا المتن محمسة لتخوض معركة ايدي معلوف على المقعد الكاثوليكي بوجه ملحم رياشي"، وأضاف قائلاً: المقعد الكاثوليكي "منو ملك بيي" لكنَّ القوات تخلّت عن المقعد الماروني وقررت خوض معركة المقعد الكاثوليكي لكسر ايدي معلوف وهالامر استفز جمهور التيار.

وفي ردٍّ على سؤال حول الاحصاءات التي تشير الى خسارته في المعركة القادمة ردَّ معلوف: "ما دام بعض لي عم يشتغلوا احصاءات مقتنعين انو انا خسران ليش شغلن الشغل وحديثن كل يوم عن معركة ايدي معلوف؟".

وفي معرض الحديث عن حملة القوات الانتخابية قال: "رداً على شعار القوات والحملة الاعلانية: الله يوفقن هني والتمويل لي عم يجيهن، بس يطلعوا بفسرولنا شو خططن للانقاذ، مش يقولولنا "اذا انتخبتوا الحاصباني بينزل الدولار لل١٥٠٠!"، وللذين يريدون التصويت للقوات توجه معلوف بالقول: لي مصدق انو رئيس حزب القوات "عندو لكل عقدة حل" يروح يصوتلو، لان ح يرجعو يفوتو بالحيط متل لما راهن ع سقوط الرئيس السوري بشار الاسد وبعت جماعتو يحتضن الارهابيين بعرسال.