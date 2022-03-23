بوحبيب عرض مع غريو وطراف وسفراء مجموعة السبع ازمة اوكرانيا وروسيا على الامن الغذائي

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بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب مع سفيرة فرنسا آن غريو في تداعيات الازمة الاوكرانية – الروسية لجهة الامن الغذائي على أوروبا والمنطقة، خصوصا على لبنان.

كما تم البحث في التحرك الذي يقوم به الاتحاد الاوروبي وفرنسا في موضوع التصويت على مشاريع القرارات المطروحة حاليا في الأمم المتحدة.

طراف

واستقبل الوزير بو حبيب سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف مع سفراء “مجموعة الدول السبع”، وتم البحث في تداعيات الازمة الاوكرانية – الروسية والتنسيق مع لبنان لجهة العمل داخل المنظمات الدولية لايجاد حل للازمة، كما تناول البحث الانتخابات النيابية المقبلة.