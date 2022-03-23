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أزمة جديدة للمحروقات؟

23
MARCH
2022
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صدر عن نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان البيان التالي:

 

في ظل التطورات التي حصلت اليوم في اسعار المحروقات والتي دفعت بالعديد من الشركات المستوردة للنفط ببيع مادة البنزين بالدولار الفريش حصرا، يهمنا كنقابة محطات توضيح اننا غير قادرين على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية وذلك لعدة اسباب منها ان جدول تركيب الاسعار الصادر بالليرة اللبنانية لا يراعي تكاليفنا ولا يحفظ حقنا في الحصول على الجعالة المذكورة في الجدول في حال استلامنا بالدولار ومن غير المنطقي اليوم ان نشتري بالفريش دولار ونبيع بالليرة اللبنانية في ظل تفلت سعر صرف الدولار في لبنان وبالتالي تغير في سعر صيرفة، وان افترضنا اننا قمنا بتصريف اموالنا في البنوك حسب سعر صيرفة فان بعض المصارف تقوم بحجز نسبة ١٠٪ من الاموال وتجميدهم في الحساب بالليرة اللبنانية في كل مرة تتم فيها عملية التصريف وهذا يعني انه بعد عدة عمليات تصريف سيكون راسمال المحطه باكمله محجوز في المصارف وبعض المصارف الاخرى تقوم بفرض عمولات على التصريف بنسبة ٣٪ او اكثر والتي تساوي اليوم تقريباً ١٢٥٠٠ ليرة على كل ٢٠ ليتر بنزين وهذا عبئا اضافيا لا نستطيع نحن كمحطات تحمله.

 

لذا ومن هنا نعلن نحن كنقابة اصحاب محطات اننا نرفض استلام مادة البنزين بالفريش دولار ونحن نعلم ان هذا وبكل تاكيد سيخلق ازمة جديدة في البلاد في ظل اقفال العديد من المحطات و نتمنى ان لا يحلمنا احد نتيجة ما سيحصل وان لا تكون المحطات كبش محرقة كالمعتاد.

لذا ندعو وزير الطاقة والحكومة مجتمعة وبشكل عاجل لحل هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان لعدم خلق ازمة جديدة نحن جميعا في غنى عنها ونؤكد ان مادة البنزين متوفرة لدى الشركات ولكنهم بانتظار معالجة هذه المشكلة.

 

 

 

 

 

 

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