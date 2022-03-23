عبد اللهيان في دمشق اليوم

A + A -

الوطن السورية: يصل إلى دمشق اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للقاء كبار المسؤولين السوريين، حيث يستقبله في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد.

وعلمت «الوطن» أن عبد اللهيان سيلتقي خلال زيارته لدمشق والتي تستمر ليوم واحد، الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، لينتقل غداً الخميس إلى العاصمة اللبنانية بيروت للقاء مسؤوليها.

وقالت المصادر: إن الزيارة تأتي في ظل التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث إن تبادل الرؤى بين البلدين الحليفين ضروري جداً، خاصة بعد زيارة الرئيس الأسد الأخيرة إلى الإمارات ومواصلة اللجنة الدستورية لأعمالها في جنيف، إضافة لما يجري في أوكرانيا والتطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

واعتبر المصدر أن تنسيق المواقف بين طهران ودمشق مستمر، ومع كل هذه التطورات لا بد من تبادل الآراء لبلورة رؤية مشتركة حولها خاصة أن البلدين حليفان في جميع القضايا.

ولفتت المصادر إلى أن التطورات الأخيرة سواء زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات أو الملف النووي الإيراني، في حال تم الوصول إلى اتفاق، جميعها تصب في مصلحة تعزيز العلاقة بين البلدين على اعتبار أنهما سيكونان في موقف أفضل عما كانا عليه سابقاً إقليمياً وعالمياً، مع التأكيد على أن عودة سورية لعلاقاتها العربية وإلى الجامعة العربية هو مطلب مهم، وإيران تشجع هذا الاتجاه بعودة دمشق إلى الجامعة العربية.

وزار رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك في الأول من الشهر الجاري العاصمة الإيرانية طهران حيث التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونقل له تحيات الرئيس الأسد للرئيس والشعب والحكومة الإيرانية.

وأكد اللواء مملوك للرئيس الإيراني أن سورية عازمة بشكل قاطع على القضاء على الإرهاب وتحرير كل الأراضي السورية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة بين إيران وسورية في شتى المجالات.