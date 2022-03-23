living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عبد اللهيان في دمشق اليوم

23
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: يصل إلى دمشق اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للقاء كبار المسؤولين السوريين، حيث يستقبله في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد.

 

وعلمت «الوطن» أن عبد اللهيان سيلتقي خلال زيارته لدمشق والتي تستمر ليوم واحد، الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، لينتقل غداً الخميس إلى العاصمة اللبنانية بيروت للقاء مسؤوليها.

 

وقالت المصادر: إن الزيارة تأتي في ظل التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث إن تبادل الرؤى بين البلدين الحليفين ضروري جداً، خاصة بعد زيارة الرئيس الأسد الأخيرة إلى الإمارات ومواصلة اللجنة الدستورية لأعمالها في جنيف، إضافة لما يجري في أوكرانيا والتطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

 

واعتبر المصدر أن تنسيق المواقف بين طهران ودمشق مستمر، ومع كل هذه التطورات لا بد من تبادل الآراء لبلورة رؤية مشتركة حولها خاصة أن البلدين حليفان في جميع القضايا.

 

ولفتت المصادر إلى أن التطورات الأخيرة سواء زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات أو الملف النووي الإيراني، في حال تم الوصول إلى اتفاق، جميعها تصب في مصلحة تعزيز العلاقة بين البلدين على اعتبار أنهما سيكونان في موقف أفضل عما كانا عليه سابقاً إقليمياً وعالمياً، مع التأكيد على أن عودة سورية لعلاقاتها العربية وإلى الجامعة العربية هو مطلب مهم، وإيران تشجع هذا الاتجاه بعودة دمشق إلى الجامعة العربية.

 

وزار رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك في الأول من الشهر الجاري العاصمة الإيرانية طهران حيث التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونقل له تحيات الرئيس الأسد للرئيس والشعب والحكومة الإيرانية.

 

وأكد اللواء مملوك للرئيس الإيراني أن سورية عازمة بشكل قاطع على القضاء على الإرهاب وتحرير كل الأراضي السورية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة بين إيران وسورية في شتى المجالات.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout