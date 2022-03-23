أسرار الصحف ليوم الأربعاء 23 آذار 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع نيابي إن ما فعله الإيرانيّون عبر عملية أربيل هو إعادة الضوء لقضيتهم ومنع تجاهل التفاوض في فيينا ومثلهم اليمنيّون بقصف آرامكو والتأثير على أسواق النفط و الفلسطينيون بعملية بئر السبع النوعيّة لإعادة الضوء لقضيتهم متسائلا هل بفعل اللبنانيون شيئاً كي لا يهملهم العالم؟

خفايا

وضع دبلوماسي غربي التبدّل في التعامل السعودي مع الرد اللبناني على الورقة الكويتية واستخدام لغة إيجابية لوصف الموقف الحكومي في إطار تبدلات كثيرة ستشهدها المنطقة في الاصطفافات تحت تأثير الاتفاق النوويّ الإيرانيّ والتوازن الدولي الناشئ بين الغرب والشرق بعد حرب أوكرانيا.



اللواء: أسرار

همس

قررت دولة كبرى سحب أي تقديمات من شأنها أن تُعزّز نفوذ الطبقة السياسية خلال الشهرين المقبلين..



غمز

تحاذر كوادر في حزب عقائدي، غير يساري، من الانخراط أكثر فأكثر في الإنقسامات الداخلية على خلفية الترشيحات للانتخابات النيابية..



لغز

عاد التلاعب بقوة في سعر صرف الدولار، لأهداف محض تجارية، بصرف النظر عن سعر «صيرفة» ودور المصرف المركزي؟!



نداء الوطن: خفايا

لوحظ أن موظفي الشؤون الاجتماعية يجولون على المنازل في قرى النبطية لتحديد العائلات المؤهلة للحصول على البطاقة التمويلية وذلك برفقة مندوبين عن جهة حزبية يوجهونهم إلى منازل المواطنين التابعين لهذه الجهة فقط دون غيرهم، ما دفع للتساؤل: هل هي بطاقة للفقراء أم انها بطاقة انتخابية؟

يقال إن القوميين السوريين لن يصوتوا للوائح الثنائي الشيعي و»التيار الوطني الحر» لأن «حزب الله» ضحّى بحزبهم من أجل «التيار» بالإضافة إلى وجود مرشحين حزبيين في لوائح متقابلة كالشمال الثالثة مثلاً.

الجمهورية: أسرار

سفير غربي يُلغي زيارته إلى لبنان... ما السبب؟

ألغى سفير غربي زياراته في الأيام الأخيرة وطُلب اليه اتخاذ تدابير إحتياطية ربطاً بالوضع الذي تعيشه بلده.

علامَ يتركّز اهتمام الناخبين في مختلف المناطق اللبنانية؟

أظهرت إحدى الدراسات الإستطلاعية أنّ اهتمام غالبية الناخبين في مختلف المناطق يتركّز على الهمّ الإقتصادي.



عدم الرضا عن أداء الكنائس الشرقية في لبنان والمنطقة

جدّدت مرجعية روحية عالمية أمام زوارها عدم رضاها عن أداء الكنائس الشرقية في لبنان والمنطقة في الأزمة الآنية الخانقة.