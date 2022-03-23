living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: السعودية تعود الى لبنان؟

23
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

خرق ترحيب وزارة الخارجية السعودية بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من «نقاط ايجابية»، الجمود القاتل الذي تشهده العلاقات اللبنانية – الخليجية منذ الازمة التي نتجت عن تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي.

 

وقال البيان الذي صدر مساء أمس عن الرياض انها تأمل بأن يُسهم ما صدر عن ميقاتي في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً.

 

وأكدت الخارجية السعودية على «تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني بالاستقرار والأمان في وطنه والانماء والازدهار».

 

وكان ميقاتي قد جدد في بيان أصدره يوم الاثنين الماضي إلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، مشدداً على ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان.


وعلقت مصادر سياسية واسعة الاطلاع على التطورات الاخيرة قائلة ان «بيان ميقاتي لم يحمل جديدا وهو جدد موقفا يطلقه منذ فترة وتتبناه حكومته كما تتبناه رئاسة الجمهورية الى حد كبير، لذلك فان الايجابية السعودية والتي تمثلت في البيان الذي صدر عن خارجية الرياض غير مرتبطة بما صدر عن ميقاتي انما ما حصل يبدو بمثابة تخريجة لعودة الرياض الى بيروت، خاصة في ظل المعلومات التي تتحدث عن امكانية عودة السفير السعودي قريبا الى لبنان وعن قرب وصول مساعدات سعودية إلى لبنان بالتنسيق مع الفرنسيين على ان توزع مباشرة على اللبنانيين وليس عبر الدولة».

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout