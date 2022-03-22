الكويت تُرحّب ببيان ميقاتي بشأن إلتزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان والخليج إلى طبيعتها

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رحّبت الكويت بالبيان الصادر عن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الذي أكّد فيه التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، عن ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني إثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الخارجية الكويتية إلى أنّها متطلّعة إلى استكمال الإجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.