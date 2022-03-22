وزير الخارجية الإيطالي إستقبل بوحبيب: لبنان بلد إستراتيجي لإستقرار الشرق الأوسط

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إستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي يزور العاصمة الايطالية ضمن الوفد اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وناقش دي مايو وبوحبيب القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، وفي مقدمتها "أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الحرب في أوكرانيا"، حيث أعرب دي مايو عن تقديره "للموقف الواضح الذي اتخذه لبنان، من بين أوائل دول الشرق الأوسط التي أدانت هجوم الاتحاد الروسي على أوكرانيا، وللتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة روسيا".

كما أكد دي مايو "قلق الحكومة الإيطالية العميق بشأن الوضع الإنساني، وتزايد عدد الضحايا في جميع شرائح السكان"، مشددا على أنه "من المهم الاستمرار في إدانة هذا العدوان معًا ودعم جميع جهود السلام".

وأكد دي مايو لنظيره بو حبيب "الأهمية الاستراتيجية للبنان بالنسبة لإيطاليا في ما يتعلق باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط". وذكر بـ "الالتزام الإيطالي الجوهري لصالح تقديم المساعدة إلى التعافي الاجتماعي والاقتصادي للبنان من خلال تنفيذ مشاريع التعاون التنموي، فضلا عن مساهمة إيطاليا في أمن لبنان والمنطقة من خلال المشاركة المؤهلة في القوة الأممية "يونيفيل" ومهمة التدريب الثنائية للقوات المسلحة والأمن في البلاد".