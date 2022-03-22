living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الخارجية الإيطالي إستقبل بوحبيب: لبنان بلد إستراتيجي لإستقرار الشرق الأوسط

22
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي يزور العاصمة الايطالية ضمن الوفد اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء. 
وناقش دي مايو وبوحبيب القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، وفي مقدمتها "أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الحرب في أوكرانيا"، حيث أعرب دي مايو عن تقديره "للموقف الواضح الذي اتخذه لبنان، من بين أوائل دول الشرق الأوسط التي أدانت هجوم الاتحاد الروسي على أوكرانيا، وللتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة روسيا".
كما أكد دي مايو "قلق الحكومة الإيطالية العميق بشأن الوضع الإنساني، وتزايد عدد الضحايا في جميع شرائح السكان"، مشددا على أنه "من المهم الاستمرار في إدانة هذا العدوان معًا ودعم جميع جهود السلام".
وأكد دي مايو لنظيره بو حبيب "الأهمية الاستراتيجية للبنان بالنسبة لإيطاليا في ما يتعلق باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط". وذكر بـ "الالتزام الإيطالي الجوهري لصالح تقديم المساعدة إلى التعافي الاجتماعي والاقتصادي للبنان من خلال تنفيذ مشاريع التعاون التنموي، فضلا عن مساهمة إيطاليا في أمن لبنان والمنطقة من خلال المشاركة المؤهلة في القوة الأممية "يونيفيل" ومهمة التدريب الثنائية للقوات المسلحة والأمن في البلاد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout