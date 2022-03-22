الجيش: تعيين العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع وترقيته إلى رتبة لواء ركن

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أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنه بموجب المرسوم الرقم 8924 تاريخ 10/ 3/ 2022، عُيّن العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وبموجب المرسوم الرقم 8969 تاريخ 19/ 3/ 2022، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

 ولد في مشتى حسن ـــ عكار بتاريخ 4/ 10/ 1968.

 تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15/ 1/ 1990.

 تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 23/ 4/ 1994، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 19/ 3/ 2022.

 حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية وماستر في الإعلام، ويتقن اللغات الفرنسية والإنكليزية والإيطالية.

 تابع عدّة دورات في الخارج، منها: مقاومة الإرهاب الدولي في جمهورية مصر العربية، مكافحة الإرهاب، القيادة والأركان في المملكة الأردنية الهاشمية، معلم صاعقة ورياضة ورمي في الجمهورية العربية السورية.

 تابع عدّة دورات في الداخل منها: آمر فصيلة، مغوار، آمر سرية، قائد كتيبة، أركان، قوة ضاربة، غطس، تزلج، تحليل المعطيات الاستخباراتية، مخابرات تأسيسية، خبرة تداول المعلومات، مدرب غطاس قتال، مزج غازات، طب الغطس والعلاج بالأوكسيجين.

 نفّذ عدة مهمات في الخارج منها: المشاركة في مؤتمر حول العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، حضور معرض SOFEX وتمرين الظافر المبكر 2010 في الأردن وورشة عمل حول الأمن الحدودي وحضور مؤتمر بعنوان"Special Operations Force Innovation Network Seminar" في فرنسا، زيارة مركز NESA ومدرسة التدريب على المراكب الصغيرة في الولايات المتحدة الأميركية.

 تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: ضابط في مديرية المخابرات، ضابط أمن في فوج مغاوير البحر، رئيس الفرع الثاني في فوج المجوقل، قائد فوج مغاوير البحر، وقائد لواء المشاة الثاني.

 حائز الأوسمة الآتية: الحرب – الجرحى - فجر الجنوب ـــ الوحدة الوطنية – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الأرز الوطني من رتبة فارس – الاستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية والثالثة – مكافحة الإرهاب – الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 وميدالية الدفاع الوطني الفرنسي البرونزية.

 حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

 متأهل من السيدة ربى الرشيد وله ولدان: المهندس أحمد وديما.

وبموجب المرسوم الرقم 8923 تاريخ 10/ 3/ 2022، عُيّن العميد الركن بيار صعب عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم الرقم 8969 تاريخ 19/ 3/ 2022، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

 ولد في جب جنين – البقاع الغربي بتاريخ 27/ 9/ 1965.

 تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 9/ 1/ 1984.

 تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 1/ 8/ 1986، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 19/ 3/ 2022.

 حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية وماستر بحثي في القانون الخاص من الجامعة اللبنانية، ويتقن اللغتين الفرنسية والانكليزية.

 تابع عدّة دورات في الخارج منها: أدلّة جنائية متقدمة في الولايات المتحدة الأميركية، Seminar on Transatlantic Security في ألمانيا، دورة بعنوان"International Intelligence Directors Course" في بريطانيا، دورة تدريبية في معهد العلوم الجنائية في هولندا، دفاع ودراسات استراتيجية في الصين؛ ودورات في الداخل منها: آمر فصيلة صواريخ، آمر سرية، قائد كتيبة، مكافحة إرهاب وتجسس، غطس، تزلج، قانون الحرب أثناء العمليات الحربية، قانون البحري في مكافحة المخدرات، دورة تدريبية في مجال المخدرات، إدارة المشاريع، التحقيق وعلم الجنائيات، إدارة ومعاينة مسارح الجريمة وإدارة الكوارث.

 نفّذ عدّة مهمات في الخارج منها: حضور مؤتمر الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، المشاركة في برنامج المقاييس الحيوية في الولايات المتحدة الأميركية، زيارة قيادة مكافحة الإرهاب في بريطانيا.

 تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: ضابط في مديرية المخابرات – فرع مكافحة الإرهاب والتجسس، رئيس الفرع الثاني وضابط أمن في اللواء المشاة الأول، ضابط في فرع مخابرات منطقة بيروت، ضابط في فرع مخابرات منطقة جبل لبنان، رئيس قسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية، رئيس مكتب القضايا القانونية والاستشارية، مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية ومسيّر أعمال المركز.

 حائز الأوسمة الآتية: فجر الجنوب - الوحدة الوطنية – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط – الاستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية والثالثة – مكافحة الإرهاب– الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002.

 حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

 متأهل من المحامية ميراي شاكر وله 3 أولاد: بيتر – ميرا – كريس.