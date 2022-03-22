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وديع عقل للtayyar.org: هذه هي تفاصيل ملف رجا سلامة عند القاضي طنوس

22
MARCH
2022
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فنّد المحامي وديع عقل تفاصيل الملف الذي حقق به القاضي جان طنوس، مجيباً على سلسلة من الاسئلة في هذا الحوار الذي أجرته معه الزميلة غريس مخايل.

١-ما هي تفاصيل الملف الذي يحقق به القاضي جان طنوس مع رجا سلامة؟

يدور التحقيق حول طلبات التعاون القضائي التي وصلت إلى لبنان منذ سنة وخاصةً المراسلة السويسرية التي تتمحور حول ٣٢٦ مليون دولار أمريكي قام كل من رياض ورجا سلامة بغسلها في مصارف سويسرا بعد إختلاسها من لبنان.
وذلك مرتبط بعقد موقع بين مصرف لبنان بشخص رياض سلامة وشركة forry associates Ltd BVI العائدة لرجا سلامة، موضوع العقد commissions على سندات الخزينة eurobonds أي دين الدولة اللبنانية.
وهذه المبالغ التي حققها رجا سلامة عاد وأرسلها الى حسابات أخرى في أوروبا صاحب الحق الإقتصادي لها هو رياض سلامة.
وكذلك تم إعادة مبلغ ٢٠٧ مليون دولار الى مصارف لبنانية ولصالح حسابات عائدة لرجا سلامة.

لا مفر لرياض سلامة من التعقبات التي تلاحقه، لأن إرتكاباته تخطت الحدود اللبنانية، والملاحقات متشعبة جداً... ولكن، الأهم أن يصار الى حجز أمواله ليتم إعادتها إلى لبنان خدمةً للمودعين.

٢-هل تتوقع أن نرى رياض سلامة قريباً أمام القضاء؟

التحقيقات دقيقة، متشعبة، وتتضمن تفاصيل مالية وتحويلات وملكيات عقارية وشركات fronting ... وهي تحتاج دقة ووقت، ولكن حتماً هي تشكل حجر الأساس في إعادة بناء الدولة وإستعادة الثقة بالإقتصاد اللبناني وإصلاح القطاع المصرفي.
لا إقتصاد ولا إستثمارات دون عدالة.

٣-برأيك الى أين سيؤول هذا الملف وهل هي بداية سقوط المنظومة؟

نحن نعرف أن هدف المنظومة هو إقرار قانون عفو عام مالي يمحي سرقة أكثر من ١٠٠ مليار دولار من أموال اللبنانيين والمغتربين والأجانب تماما كما حصل سنة ١٩٩١ بعد انتهاء الحرب.

نحن لن نقبل أبدا بذلك، وادعو المودعين الى التنبه والمقيمين في لبنان إلى عدم الإنجرار في هذا المخطط الذي سيؤدي إلى تدمير لبنان بالكامل.

٤-برأيك اذا استمرت التطورات القضائية على هذا النحو هل من الممكن ان تطير الانتخابات؟

لا ارتباط بين التحقيقات المالية والإنتخابات،
يسعى سلامة وعدد من المصارف وسياسيون مرتبطون بهم بمجموعة مصالح مالية، يسعون الى الضغط على المواطنين والمودعين لوقف التحقيقات... وهذا لن يحصل.

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