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التيار الوطني الحر: المناظرة المنتظرة تصبّ في المصلحة العامّة للبنانيين وليس المصالح الشّخصية

22
MARCH
2022
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أصدرت لجنة الإعلام والتواصل المركزية في التيار الوطني الحر بياناً جاء فيه: 

تأكيدًا على رفع التيار الوطني الحر مستوى التحدّي متّخذاً القرار بإجراء مناظرة علنية، يهمّنا إيضاح الآتي:
 
أوّلًا: حرصًا على إقامة المناظرة في مكان محايد بعيدًا عن أي صبغة حزبية، وقع الخيار على مركز "لقاء" في الربوة. وحفاظًا على الموضوعية تمّ إسناد إدارة اللّقاء إلى شخصية  إعلامية مخضرمة و مشهود لها بالاحتراف المهني و المصداقية .
 كما انه سيتم بثّ المناظرة مباشرة عبر الإعلام المرئي والمسموع ما ينفي إمكانية أي إقتطاع أو اجتزاء أو تعديل.
 
ثانيًا: يذكّر التيار بعض الناس بأنه تيار مناضل من اجل الحرية ويقدّس حرية الرأي والتعبير و لم يكن يوماً مليشيا مارست الاجرام او العنف او قمعت الفكر.
 
ثالثاً: يشدد التيار على أنّ المناظرة المنتظرة تصبّ في المصلحة العامّة للبنانيين وليس المصالح  الشّخصية لجهة إظهار الحقيقة في موضوع الكهرباء بعد تعرّض الحقيقة  للتضليل .
وعليه ، يأسف التيار الوطني الحر لمحاولة بعض المدعوّين نشر تصاريح كاذبة في الإعلام لتحقيق انتصارات وهمية. 
 
رابعًا: يذكّر التيار بأهمية ما يلعبه الإعلام من دور في إيصال الحقيقة إلى الرّأي العام ويأسف بالتالي لتهرّب بعض منتحلي صفة الصحافة الاستقصائية من المناظرة بدل المشاركة لإثبات صحّة إدّعاءاتهم .

أخيرًا يكرّر التيار الوطني الحر دعوته لجميع المدعوين للحضور والمشاركة لكي لايعتبر غيابهم تهرّبًا فيفقدهم ذلك  مصداقيّتهم أمام الرّأي العام.
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