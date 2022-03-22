التيار الوطني الحر: المناظرة المنتظرة تصبّ في المصلحة العامّة للبنانيين وليس المصالح الشّخصية

A + A -

أصدرت لجنة الإعلام والتواصل المركزية في التيار الوطني الحر بياناً جاء فيه:

تأكيدًا على رفع التيار الوطني الحر مستوى التحدّي متّخذاً القرار بإجراء مناظرة علنية، يهمّنا إيضاح الآتي:

أوّلًا: حرصًا على إقامة المناظرة في مكان محايد بعيدًا عن أي صبغة حزبية، وقع الخيار على مركز "لقاء" في الربوة. وحفاظًا على الموضوعية تمّ إسناد إدارة اللّقاء إلى شخصية إعلامية مخضرمة و مشهود لها بالاحتراف المهني و المصداقية .

كما انه سيتم بثّ المناظرة مباشرة عبر الإعلام المرئي والمسموع ما ينفي إمكانية أي إقتطاع أو اجتزاء أو تعديل.

ثانيًا: يذكّر التيار بعض الناس بأنه تيار مناضل من اجل الحرية ويقدّس حرية الرأي والتعبير و لم يكن يوماً مليشيا مارست الاجرام او العنف او قمعت الفكر.

ثالثاً: يشدد التيار على أنّ المناظرة المنتظرة تصبّ في المصلحة العامّة للبنانيين وليس المصالح الشّخصية لجهة إظهار الحقيقة في موضوع الكهرباء بعد تعرّض الحقيقة للتضليل .

وعليه ، يأسف التيار الوطني الحر لمحاولة بعض المدعوّين نشر تصاريح كاذبة في الإعلام لتحقيق انتصارات وهمية.

رابعًا: يذكّر التيار بأهمية ما يلعبه الإعلام من دور في إيصال الحقيقة إلى الرّأي العام ويأسف بالتالي لتهرّب بعض منتحلي صفة الصحافة الاستقصائية من المناظرة بدل المشاركة لإثبات صحّة إدّعاءاتهم .





أخيرًا يكرّر التيار الوطني الحر دعوته لجميع المدعوين للحضور والمشاركة لكي لايعتبر غيابهم تهرّبًا فيفقدهم ذلك مصداقيّتهم أمام الرّأي العام.