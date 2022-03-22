غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل شاهدتموها؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة تالا حسني الجمل (من مواليد عام 2007، فلسطينية الجنسية)، التي غادرت بتاريخ 21/3/2022، منزل ذويها الكائن في محلّة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466383 /01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".