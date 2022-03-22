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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "نتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، توافرت معلومات لعناصر فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت عن وجود أحد المشتبه فيهم بجرم السرقة، في محلة البسطة التحتا."



ولفتت الى أنه بتاريخ 12-3-2022، دهمت دورية من الفصيلة مكان وجوده، وعملت عناصرها على توقيفه، ويدعى:ع. ش. (مواليد عام 1988، لبناني الجنسية). وبتفتيشه ومنزله، تم ضبط كمية كبيرة من المسروقات (أجهزة خلوية، ساعات يد، آلات لفحص الضغط، خوذ واقية، آلات لتصفيف الشعر...)، إضافة إلى كمية من حشيشة الكيف وحبوب مخدرة، وخناجر و"سكاكين ست طقات".



بالتحقيق معه، اعترف أنه قام بسرقات متعددة، من داخل بعض التعاونيات، ومحلات بيع أدوات إلكترونية وصيدليات، ومحلات البسة، بالاشتراك مع شخص آخر، العمل جار لتوقيفه. إضافة إلى سرقة ممتلكات شخصية لأشخاص عدة، كأجهزة خلوية وغيرها... كما اعترف بتعاطي المخدرات. وتبين أن بعض سرقاته سبق أن وثقتها كاميرات مراقبة وعرضت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب البيان، فقد أودع الموقوف مفرزة بيروت القضائية، للتوسع بالتحقيق بعه، بناء على إشارة القضاء المختص.