مراقو الاقتصاد أقفلوا بالشمع الأحمر 3 سوبرماركت في البابلية والغسانية لعدم اعلانهم أسعار البضاعة

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كثف مراقبو الاقتصاد في محافظة لبنان الحنوبي بالتعاون مع فريق من مكتب الامن العام الاقليمي جنوبا ، جولاتهم الرقابية سيما مع عودة تفلت سعر صرف الدولار، واستغلال بعض التجار هذه الفرصة لرفع اسعار السلع والمواد الغذائية عشوائيا من دون حسيب او رقيب، حيث جالوا على عدد من محال "السوبر ماركت" في بلدتي البابلية والغسانية وسطروا بنتيجتها 3 محاضر بعد ضبط اصحابها، عرض بضاعتهم من دون اعلان اسعارها".



وتم لاحقا "تشميع" "السوبرماركت" المخالفة من قبل فريق الامن العام تنفيذا لقرار النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، لالزام أصحابها تصحيح أدائهم عبر اعتمادهم اعلان اسعار موادهم المعروضة للمستهلكين.