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أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن بلاده تخطط لإصدار مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من القمح من الهند لكن التوقيت يعتمد على فتح مصرف لبنان المركزي خط الائتمان اللازم، بينما تسعى بيروت إلى بدائل للقمح الأوكراني.



وقال وزير الاقتصاد في حديث لـ"رويترز" إن "الحكومة اللبنانية طلبت من المصرف المركزي توفير 26 مليون دولار حتى يمكنها إصدار المناقصة"، مضيفا أن المناقصة سيجري طرحها سريعا جدا حال فتح خط الائتمان.



وأشار الى ان "الهند هي الدولة الأولى التي أعطتني ردا نهائيا بشأن الكميات وغدا ستعطيني ردا بشأن السعر."



وقال سلام إن لبنان ما زال ينتظر ردا من الولايات المتحدة وقازاخستان بشأن المواصفات والأسعار.



وأعلن أنه "ما زال لدينا مشتريات قليلة ستأتي الأسبوع المقبل من أوكرانيا"، لافتاً الى أن 26 ألف طن في طريقها إلى البلاد، لكن بعد ذلك نحن غير متأكدين بشأن ما يمكننا الحصول عليه من أوكرانيا."