عباس الحاج حسن التقى وفدا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ورئيس نقابة مزارعي الصنوبر

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إستقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وعرض معهم لشؤون الجامعة، بالإضافة إلى ملف التفرغ وتعيين العمداء وأوضاع المدربين.

وأشار الحاج حسن الى "أهمية دور الجامعة اللبنانية في بناء الطاقات البشرية في لبنان"، مؤكدا" نقل صوتهم الى داخل مجلس الوزراء".

وإستقبل وزير الزراعة، رئيس نقابة مزارعي الصنوبر في لبنان الياس النعيمة، والدكتور نبيل نمر، وتم البحث في سبل دعم القطاع، ومعالجة الحشرات التي تصيب أشجار الصنوبر والتي تؤدي الى خسائر فادحة في الإنتاج.

ووعد الحاج حسن ب"توجيه الكادرات المختصة في الوزارة لاعداد دراسات حول مشاكل القطاع ووضع الحلول باسرع وقت ممكن".