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وزير الدفاع استقبل ساينز ونوه بدور اليونيفيل في الجنوب وباهتمام الامم المتحدة بلبنان

22
MARCH
2022
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نوه وزير الدفاع الوطني موريس سليم بـ"الدور الذي تقوم به القوة الدولية الموقتة العاملة في جنوب لبنان، اليونيفل، تحت علم الأمم المتحدة، التي يؤكد أمينها العام دائما الاهتمام الخاص الذي توليه المنظمة الدولية للبنان لا سيما في هذه الظروف التي يمر بها الوطن".

كلام الوزير سليم جاء، خلال استقباله رئيس البعثة الاممية وقائد القوة العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو ساينز على رأس وفد مرافق، في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة.

وجرى التطرق خلال اللقاء الى "العلاقة القائمة بين اليونيفل وقوى الجيش اللبناني المنتشرة في جنوب الليطاني وإلى الأمور العملانية المشتركة وأطر التنسيق في كل ما يتعلق بالمهمة. وجرى التوافق على استكمال الخطوات الآيلة الى توفير المزيد من الدعم من قبل الامم المتحدة للوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع".

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