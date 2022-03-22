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لقاء ودّي يجمع النائبان سليم عون و أسعد درغام مع التيار الوطني الحر في باريس

22
MARCH
2022
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في سياق الحملة الإنتخابية التي أطلقها التيار الوطني الحر خلال مؤتمره السنوي في ١٣ اذار، ‏نظّم التجمع من أجل لبنان لقاء ودّياً جمع النائبين سليم عون و أسعد درغام مع عدد من أعضاء و مناصري التيار الوطني الحر في باريس. 
 
‏وبعد كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور انطوان شديد، رئيس التجمع من أجل لبنان، استهلّ النائبان حديثهما بتهنئة الأمهات بعيدهنّ ثم تحدّثا عن أهمّ الإنجازات التي تحقّقت بفضل جهود ومثابرة تكتّل لبنان القوي ‏خلال الفترة الماضية وعن برنامج التيار الإنتخابي الذي يشمل العمل على متابعة الملفات التي لم تنجز بعد و اهمها التدقيق الجنائي و استعادة ‏الأموال المنهوبة و المهرّبة، استقلالية القضاء واستخراج النفط والغاز و منع التوطين و إعادة النازحين إلى بلادهم. 
 
‏كما تحدّثا عن حملة التضليل التي يخوضها عدة أفرقاء في الداخل مع بعض الإعلام الفاسد، ضد التيار الوطني الحر بسبب وقوفه ضدّ التوطين و بقاء النازحين  في لبنان و بسبب معركته المفتوحة ضد الفساد و الفاسدين. 
 
‏ومن ثمّ رد النائب عون والنائب درغام على أسئلة الحاضرين. 
 
و الجدير بالذكر انّ التجمع من أجل لبنان سينظم لقاءات دورية في باريس مع مرشحين آخرين من التيار الوطني الحر سيأتون خصيصاً للقاء الجالية اللبنانية في فرنسا.
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