أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 آذار 2022

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البناء



ـ تحدثت معلومات صحافية عن طلب نائب بيروتي يسعى لوراثة الرئيس سعد الحريري وتياره من القيادة السعودية تمويله لإنشاء ميليشيا تحقق التوازن بوجه ثنائيّ حزب الله وحركة أمل وتقديمه دراسة تقول إنه قادر على استقطاب عشرة آلاف شاب من السنة والشيعة لهذه المهمة، إذا توافر التمويل اللازم.



ـ قال دبلوماسي كبير في صربيا العضو في الاتحاد الأوروبي لدبلوماسي أوروبي آخر إن بلاده تحتفل بذكرى بدء تدمير عاصمتها بلغراد على يد قوات الناتو في عملية امتدّت 78 يوما دون أن يقول أحد للأميركيين إنهم يتباطأون وقواتهم مشوّشة وتفتقد للخبرة والإمداد اللوجستي ويخشون المقاومة.

الجمهورية

ـ إعتبر أحد الوزراء أن أهم ما في خطة الكهرباء أنها لا تمنح أيًا من القوى السياسية الشعور بالانتصار أو الهزيمة

ـ يحسم مرجع مسؤول مسألة دعمه لوائح إنتخابية في اللحظة الأخيرة كما فعل تجاه قرار سابق متصل بخَوضه الإنتخابات

ـ طلبت مرجعية أمنية التكتم على صيد ثمين بانتظار استكمال التدابير الآيلة الى توقيف معاونيه الخطرين

اللواء



ـ وُضع مسؤول كبير قبل سفره بأجواء قضت بنصحه بعدم تكرار الدعوة لمرجع روحي دولي بزيارة لبنان في هذه المرحلة!



ـ لا يُخفي مصدر في المجموعات ذات الانتماء لخط مناهض لحزب بارز من أن وضعاً جديداً، سيحدث بعد تسجيل اللوائح، لجهة الدعم والتنسيق والمساعدات.



ـ تواجه مجموعات الحراك نقاشات داخلية خطيرة: أحد هذه النقاشات يتركز على المشاركة بقوة بالانتخابات، فيما يجاهر آخرون بالمقاطعة لإظهار هزالة التمثيل.