living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 آذار 2022

22
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء


ـ تحدثت معلومات صحافية عن طلب نائب بيروتي يسعى لوراثة الرئيس سعد الحريري وتياره من القيادة السعودية تمويله لإنشاء ميليشيا تحقق التوازن بوجه ثنائيّ حزب الله وحركة أمل وتقديمه دراسة تقول إنه قادر على استقطاب عشرة آلاف شاب من السنة والشيعة لهذه المهمة، إذا توافر التمويل اللازم.


ـ قال دبلوماسي كبير في صربيا العضو في الاتحاد الأوروبي لدبلوماسي أوروبي آخر إن بلاده تحتفل بذكرى بدء تدمير عاصمتها بلغراد على يد قوات الناتو في عملية امتدّت 78 يوما دون أن يقول أحد للأميركيين إنهم يتباطأون وقواتهم مشوّشة وتفتقد للخبرة والإمداد اللوجستي ويخشون المقاومة.

الجمهورية
ـ إعتبر أحد الوزراء أن أهم ما في خطة الكهرباء أنها لا تمنح أيًا من القوى السياسية الشعور بالانتصار أو الهزيمة
ـ يحسم مرجع مسؤول مسألة دعمه لوائح إنتخابية في اللحظة الأخيرة كما فعل تجاه قرار سابق متصل بخَوضه الإنتخابات
ـ طلبت مرجعية أمنية التكتم على صيد ثمين بانتظار استكمال التدابير الآيلة الى توقيف معاونيه الخطرين

اللواء

ـ وُضع مسؤول كبير قبل سفره بأجواء قضت بنصحه بعدم تكرار الدعوة لمرجع روحي دولي بزيارة لبنان في هذه المرحلة!

ـ لا يُخفي مصدر في المجموعات ذات الانتماء لخط مناهض لحزب بارز من أن وضعاً جديداً، سيحدث بعد تسجيل اللوائح، لجهة الدعم والتنسيق والمساعدات.

ـ تواجه مجموعات الحراك نقاشات داخلية خطيرة: أحد هذه النقاشات يتركز على المشاركة بقوة بالانتخابات، فيما يجاهر آخرون بالمقاطعة لإظهار هزالة التمثيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout